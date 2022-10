In Oberösterreich und Kärnten stehen bereits die ersten Zelte. Nun sollen Tirol und Vorarlberg folgen. Foto: APA/BARBARA GINDL

Wien – Die Ankündigung der Unterbringung von Asylwerbern bzw. Flüchtlingen in Zelten in Tirol wird am Donnerstag am Standort des Polizeiausbildungszentrums Wiesenhof in der Gemeinde Absam westlich von Innsbruck über die Bühne gehen. "Um die zehn Zelte" würden dort aufgestellt, kündigte Thomas Fussenegger von der Bundesbetreuungsagentur (BBU) gegenüber der Nachrichtenagentur APA an. Auch von Zelten in Feldkirch in Vorarlberg war vorerst die Rede.

Nähere Details über Ablauf des Aufbaus der Zelte und die genauen Kapazitäten gab es am Mittwoch vorerst nicht. Das Polizeiausbildungszentrum bzw. die Polizeischule Wiesenhof in Absam liegt etwas abgelegen, weit außerhalb des Ortszentrums. Sowohl Vorarlberg als auch Tirol hatten zuletzt zugesagt, weitere Unterkünfte zur Verfügung zu stellen, etwa in Form von Container-Lösungen. Beide Landesregierungen lehnen Zelte in ihren Bundesländern ab.

"Humanitäre Katastrophe" für Betroffene

Tirols Noch-Soziallandesrätin Gabriele Fischer (Grüne) sprach gegenüber der Nachrichtenagentur APA für Betroffene von einer "humanitären Katastrophe". Man habe gegenüber dem Bund mehrfach betont, dass Zelte für Menschen auf der Flucht "völlig ungeeignet sind", vor allem angesichts der Jahreszeit. Fischer könne – angesprochen auf benötigte Plätze – die "Aktion nicht nachvollziehen". Tirol melde "laufend" Unterkünfte ein, das habe man vergangenen Freitag auch dem "Herrn Bundesminister (Gerhard Karner (ÖVP), Anm.)" gesagt. Alle Bundesländer hätten dem Innenminister zugesagt, dass sie dem Bund bei der Unterbringung "zur Seite stehen". Über das Aufstellen der Zelte sei das Land jedenfalls nicht informiert worden. Man versuche jedoch, mit dem Bund in Kontakt zu bleiben.

In Tirol hatten die Verantwortlichen bereits diese Woche weitere Unterkünfte in Aussicht gestellt, das Aufstellen von Zelten seitens des Bundes sollte verhindert werden. Man erwäge auch die Anmietung von Containern sowie den Aufbau von Holzbauten. Das Land sei bereits vergangene Woche proaktiv an den Bund herangetreten, um Alternativen zu Zeltaufbauten aufzuzeigen, wurde betont. Zuletzt wurde erneut auf eine weitere Tagung der Taskforce Migration noch im Laufe dieser Woche verwiesen. Sobald es konkrete Unterbringungsplätze und -möglichkeiten gibt, würden diese kommuniziert, so das Land.

Offener Brief von NGOs

Andreas Achrainer, Chef der Bundesbetreuungsagentur (BBU), die für geflüchtete Menschen in der Bundesbetreuung zuständig ist, hatte vergangenen Samstag darauf hingewiesen, dass Tirol seine Flüchtlingsquote nur zu 64 Prozent erfülle. Falls notwendig, müsse Tirol 2.800 Menschen aufnehmen. Insgesamt sind in Tirol derzeit rund 5.500 Personen untergebracht. Davon befänden sich derzeit rund 4.900 Personen in der Grundversorgung, hieß es hingegen von Seiten des Landes auf APA-Anfrage am Montag. Gerade in den vergangenen Wochen und Monaten seien laufend neue Plätze geschaffen worden, um Menschen aufzunehmen – vor allem im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt.

Auch Vorarlberg und Kärnten, wo ja schon in Klagenfurt und Villach jeweils fünf Zelte stehen, liegen bei der Quotenerfüllung weit unter den Vorgaben. Den bisher größten Aufstand gegen diese Lösung gab es in Oberösterreich, wo auf dem Gelände der Erstaufnahmestelle Thalham 13 Zelte stehen. Hier erwägt die Lokalpolitik am Nationalfeiertag sogar eine Autobahnblockade. Am Mittwoch wurde immerhin mit einer Verlegung der Zelte auf dem Gelände weg von den Nachbargrundstücken begonnen.

Indes wenden sich führende Hilfsorganisationen in einem offenen Brief an Kanzler, Innenminister, Finanzminister und Integrationsministerin gegen die Zeltlösung: "Niemand will das, und diese menschenunwürdige Unterbringung ist auch absolut vermeidbar", heißt es in dem unter anderem von Caritas, Diakonie, Rotem Kreuz, Asylkoordination und Volkshilfe unterfertigten Schreiben. Wie die Daten zeigten, handle es sich aktuell um keine Flüchtlingskrise, wie oft fälschlicherweise dargestellt werde: "Es ist schlicht eine unnötige Unterbringungskrise, die auf dem Rücken von Schutzsuchenden ausgetragen wird."

Sieben-Punkte-Sofortmaßnahmen-Plan

Trotz mehrfacher Warnungen, auch vonseiten der Hilfsorganisationen, sei es zu einem Flaschenhals und in der Folge zu einer absehbaren Überlastung der Grundversorgungsquartiere des Bundes gekommen: "Es ist höchst an der Zeit, dieses Problem aus der Welt zu schaffen." Daher appelliert man an die Politik, dass das Innenministerium ehestmöglich zu einem Unterbringungsgipfel laden solle.

Konstruktive Lösungsansätze gebe es bereits: Erst vor wenigen Wochen hätten Hilfsorganisationen einen konkreten Sieben-Punkte-Sofortmaßnahmen-Plan zur Bekämpfung der Unterbringungskrise in der Grundversorgung vorgeschlagen. Diese teilweise sehr einfach und schnell umsetzbaren Maßnahmen würden kurzfristig den Druck aus dem Grundversorgungssystem nehmen und auf lange Sicht ein System etablieren, das die Menschenrechte von Geflüchteten schütze.

Um neue organisierte Flüchtlingsquartiere zu schaffen und bestehende weiterführen zu können, brauche es ausreichend Ressourcen. Dazu müssten kurzfristig Verfahren mit hoher Anerkennungswahrscheinlichkeit bevorzugt werden, um den derzeitigen Flaschenhals in der Unterbringung aufzulösen. Private Quartiergeber benötigten wiederum finanzielle Unterstützung, meinen die Hilfsorganisationen. (APA, red, 19.10.2022)