Werner Kogler hatte schon Sebastian Kurz aus der Regierung gekickt, indem er ihm die Amtsfähigkeit absprach und mit einem Bruch der Koalition drohte. Jetzt stellt sich erneut die Frage: Ist die Koalition unter diesen Umständen und in Kenntnis aller Vorwürfe fortzuführen, oder muss sich der grüne Parteichef und Vizekanzler nicht erneut die Frage stellen: Hat diese Koalition überhaupt noch eine Grundlage?

Bevor ÖVP-Chef und Kanzler Karl Nehammer derart unter Druck gerät und selbst nicht mehr Herr des Handelns ist, muss er sich auch fragen: Kann und will er unter diesen Umständen weitermachen? Braucht es nicht einen Schlussstrich unter die "Neue Volkspartei" von Sebastian Kurz? Das wäre schmerzhaft, weil Nehammer auf einige Weggefährten verzichten müsste. Aber es wäre für ihn und die Partei ein Befreiungsschlag, sich aus diesem Sumpf zu lösen und den Versuch zu unternehmen, aufrechten Hauptes weiterzugehen. Möglicherweise auch in Richtung Neuwahlen.

Was derzeit bekannt ist und durch die Aussagen von Thomas Schmid wieder bestätigt wird, nährt den Verdacht, dass die ÖVP unter Sebastian Kurz nicht mit rechten Mitteln zu ihren Wahlsiegen gekommen ist, sondern dass getrickst und geschummelt wurde, dass Gesetze gebogen und gebrochen wurden. Es wird auch die Partei selbst als Beschuldigte in einem Ermittlungsverfahren geführt.

Braucht es einen Schlussstrich unter die "Neue Volkspartei" von Sebastian Kurz? Foto: REUTERS/ LISA LEUTNER

Machtmissbrauch

So weitermachen wie bisher geht nicht: Es sind nicht nur Kurz selbst und sein Team in den Fokus der Staatsanwaltschaft geraten. Die meisten sind ohnedies bereits aus der Politik ausgeschieden. Ermittelt wird auch gegen aktive Politiker, etwa gegen Wolfgang Sobotka, der als Nationalratspräsident formell den zweithöchsten Posten im Staat bekleidet, und gegen August Wöginger, der als ÖVP-Klubobmann an einer Schaltstelle der Republik sitzt. Den beiden wird nicht nur übelster Postenschacher vorgeworfen. Sobotka, der damals schon als Kurz’ Abrissbirne galt, soll durch eine Intervention Steuerverfahren gegen zwei ÖVP-nahe Institute in Niederösterreich abgedreht haben. Das ist so etwas von übel, wie es sich Politiker richten und wie sie ihre Macht missbrauchen. Dieses Politikverständnis gehört auf die Müllhalde unserer Demokratie.

Auch Wirtschaftsmagnaten konnten offenbar Kontakte in die ÖVP nutzen und Steuerlast abwenden. Was auch immer an Einschätzungen und Vorurteilen gegen "die Politiker" vorhanden war, die schlimmsten Befürchtungen scheinen sich zu bestätigen. Die letzten Reste des Vertrauens, das noch in die Politik besteht, werden demoliert. Das ist nicht die Schuld der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die macht einen guten Job. Es ist die Schuld der ÖVP. Ausbaden müssen das wir alle, die künftig in einem instabilen politischen System zurechtkommen müssen.

Nehammer muss sich der Verantwortung bewusst werden, die er trägt: Er kann die Volkspartei neu erfinden, oder er fährt mit ihr gegen die Wand. Auch Kogler muss sich klar werden, welche Rolle er spielt. Schützt und stützt er ein System, das auf Lügen, Intrigen und Missbrauch aufbaut? Oder macht er reinen Tisch, auch auf die Gefahr hin, einer nächsten Regierung nicht mehr anzugehören? Und nein, Alma Zadić ist nicht die einzige Person, die als Justizministerin Garantin für ein unbeeinflusstes Verfahren ist. Da gibt es auch andere geeignete Persönlichkeiten. Nur nicht in der ÖVP. (Michael Völker, 19.10.2022)