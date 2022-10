Indes droht der Iran dem Westen mit Sanktionen, nachdem die EU am Montag selbst eine Sanktionierung der iranischen Sittenpolizei beschlossen hatte

Teheran/EU-weit/Brüssel – Bei "jüngsten Unruhen" im Iran sollen neben einem Österreicher auch Demonstranten aus den USA, Großbritannien, Frankreich, Russland und Afghanistan festgenommen worden sein. Die iranische Nachrichtenagentur Fars berichtete am Mittwoch von 14 Verhafteten. Von offizieller Seite wurde die Meldung noch nicht bestätigt.

Zeitgleich will der Iran als Reaktion auf europäische Sanktionen mehr als ein Dutzend Personen und Einrichtungen auf eine "schwarze Terrorliste" setzen. Dies sagte Außenminister Hussein Amirabdollahian am Mittwoch in Teheran, wie staatliche Medien berichteten.

Tod Mahsa Aminis als Auslöser

Die EU hatte am Montag Sanktionen gegen die iranische Sittenpolizei und mehr als ein Dutzend weitere Personen und Organisationen verhängt. Mit den Strafmaßnahmen reagierte die EU auf die gewaltsame Unterdrückung von Protesten im Land. Betroffen waren unter anderem auch Irans Informationsminister Issa Sarepur, die Basij-Milizen sowie das Cyber-Abwehrkommando der Islamischen Revolutionsgarden.

Auslöser der systemkritischen Massenproteste war der Tod der 22 Jahre alten iranischen Kurdin Mahsa Amini. Die Sittenpolizei hatte sie festgenommen, weil sie die Zwangsvorschriften für das Tragen eines Kopftuchs nicht eingehalten haben soll. Die Frau starb am 16. September in Polizeigewahrsam. Seit ihrem Tod demonstrieren landesweit Tausende gegen den repressiven Kurs der Regierung sowie das islamischen Herrschaftssystem. (APA, dpa, Reuters, 19.10.2022)