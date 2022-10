Katharina Liensberger geht als Nummer eins der ÖSV-Technikerinnen in die Saison. Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

Das waren noch Zeiten, als lediglich Witterungsverhältnisse die Austragung von Weltcuprennen gefährdeten. Hatten viele Veranstalter in den vergangenen Saisonen mit den Folgen des Klimawandels und ab März 2020 auch mit Corona zu kämpfen, so kann mittlerweile zumindest mancherorts durch Anlegen von Schneedepots der Ausfall von Rennen verhindert werden. Und die Pandemie scheint trotz steigender Infektionszahlen bis auf weiteres unter Kontrolle.

Für den Weltcupauftakt mit zwei Riesentorläufen in Sölden (Frauen am Samstag, Männer am Sonntag) leuchten die Ampeln jedenfalls einmal grün: Die Schneekontrolle verlief trotz Bedenken im Vorfeld positiv, und die Fans dürfen ohne spezielle Präventionsmaßnahmen vor Ort sein.

Für die weitere Saison mit der WM in Courchevel und Méribel von 6. bis 19. Februar als Höhepunkt sind jedoch mit der Energiekrise und der damit verbundenen Teuerung erschwerende Faktoren hinzugekommen. Mancherorts könnte auch Wasserknappheit für zusätzliche Probleme sorgen.

Fis-Generalsekretär Michel Vion schließt Absagen und Verlegungen von Rennen nicht aus, zumal die Schneeproduktion und Veranstaltungen unter Flutlicht energie- und damit kostenintensiv sind. Für ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer ist dies allerdings "nicht angebrachte Panikmache". In Österreich sollen vier der insgesamt acht Nachtrennen steigen: neben je einem Parallelbewerb für Frauen und Männer in Lech/Zürs am zweiten Novemberwochenende auch die Slalomklassiker in Schladming und Flachau.

Kopfzerbrechen

Auch die Ende Oktober (Männer) und Anfang November (Frauen) am Fuße des Matterhorns geplanten Speedrennen könnten für Kopfzerbrechen sorgen. Um die Premiere für länderübergreifende Rennen abzusichern, bedarf es noch kalter Nächte, damit beschneit und nach dem Start oberhalb von Zermatt (Schweiz) auch in Cervinia (Italien) abgeschwungen werden kann.

Der Saisonkalender umfasst (ohne die WM) 42 Frauenrennen an 20 Orten und 43 Männerrennen an 21 Schauplätzen. 2021/22 waren es nur je 37 Rennen. Auf die Frauen kommen elf Abfahrten, neun Super-G, zehn Riesentorläufe und elf Slaloms zu, auf die Männer 14 Abfahrten, acht Super-G sowie je zehn Riesentorläufe und Slaloms. Dazu soll es noch je einen Parallelbewerb (Lech/Zürs) und einen Teambewerb im Rahmen des Weltcupfinales in Andorra Mitte März geben.

Die Kombination ist seit den Winterspielen in Peking (Gold an Johannes Strolz) Geschichte. Vorerst, denn Fis-Präsident Johan Eliasch plant neben der zentralen Vermarktung noch andere Reformen, mit denen er auf zum Teil heftigen Widerstand bei den nationalen Verbänden stößt: etwa eine neue Kombinationswertung, aus einem Durchgang bestehende Riesentorläufe, mehr Sprintabfahrten und generell mehr Rennen – etwa in Asien und Nordamerika oder gar in Skihallen in Dubai.

Was Eliasch angeht, so verspricht auch die Tatsache Spannung, dass der ÖSV und andere große Verbände juristisch gegen seine Wiederwahl vorgehen, der Sportgerichtshof (Cas) soll noch heuer eine Entscheidung treffen.

Fußabdruck

Dass der Weltcuptross der Männer nach den während der Fußball-WM in Katar steigenden Rennen in Lake Louise und Beaver Creek im Frühjahr 2023 ein zweites Mal nach Amerika fliegt, um in Aspen Speedrennen und in Palisades Tahoe, Kalifornien, (früher Squaw Valley) Technikrennen zu bestreiten, vergrößert den ökologischen Fußabdruck des Skisports. Um zehn Prozent höhere Preisgelder muten da in der Gesamtsicht auch nur als schwacher Trost an. In Sölden werden für Frauen und Männer je 135.000 Euro verteilt, wobei die Siege mit jeweils 51.000 Euro dotiert sind.

Zu den aussichtsreichsten Anwärtern auf fette Beute zählen auch diesmal wieder die im Vorjahr nicht nur am Rettenbachferner erfolgreichen Marco Odermatt aus der Schweiz und Mikaela Shiffrin aus den USA. Beide holten am Ende großes Kristall für den Gesamtweltcup. Inwieweit die 2021 in Sölden viertplatzierte Katharina Liensberger diesmal mitzumischen vermag, bleibt abzuwarten.

Definitiv nicht am Start stehen wird Roland Leitinger. Der 31-jährige Vizeweltmeister von 2017 hatte 2021 den Sieg nur um sieben Hundertstel verpasst, nach seinem wenig später beim Training erlittenen dritten Kreuzbandriss käme ein Comeback aber zu früh. Auch Riesenslalomspezialist Stefan Brennsteiner muss zum Auftakt zusehen, der Salzburger erlitt am Dienstag im Training eine Innenmeniskusverletzung im rechten Knie und fällt drei Wochen aus. (Thomas Hirner, 19.10.2022)

ÖSV-Frauen-Team für Riesentorlauf am Samstag (10/13.05 Uhr):

Nina Astner, Stephanie Brunner, Magdalena Egger, Franziska Gritsch, Ricarda Haaser, Katharina Huber, Magdalena Kappaurer, Katharina Liensberger, Elisa Mörzinger, Ramona Siebenhofer, Katharina Truppe

ÖSV-Männer-Männer am Sonntag (10/13 Uhr):

Thomas Dorner, Manuel Feller, Patrick Feurstein, Raphael Haaser, Vincent Kriechmayr, Matthias Mayer, Dominik Raschner, Marco Schwarz