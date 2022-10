Einer der beiden Verdächtigen sei mittlerweile aus dem Dienst ausgetreten. Foto: APA/LUKAS HUTER

Wiener Neustadt / Wien – In Wiener Neustadt laufen Ermittlungen gegen zwei Polizisten wegen Raubverdachts. Einer der Männer soll einem Burschen ein Päckchen mit Tabak entrissen haben, bestätigte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner am Mittwoch entsprechende Medienberichte. Die Mitarbeiter im Alter von 22 und 24 seien suspendiert und Disziplinarverfahren eingeleitet worden. Der Jüngere sei mittlerweile aus dem Dienst der Exekutive ausgetreten.

Die zwei Burschen hätten in den frühen Morgenstunden des 18. Septembers auf ein Taxi gewartet, als sich der Vorfall zutrug, sagte der Sprecher. Die Opfer verständigten die Polizei, die Kollegen wurden ausgeforscht. Der 22- und der 24-Jährige waren laut Schwaigerlehner alkoholisiert. Die weiteren Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Niederösterreich (Bereich Raub) übernommen. Laut dem Polizeisprecher ist auch bereits Anzeige an die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt ergangen. Was weitere Maßnahmen gegen den 24-Jährigen angehe, werde der Ausgang des Gerichtsverfahrens abgewartet.

Ermittlungen in Mödling wegen Drohung eines Polizisten

Ermittlungen laufen auch gegen einen 25-jährigen Polizeibeamten aus dem Bezirk Mödling. Dem Mann wird zur Last gelegt, am 20. September in Wien-Alsergrund einen Mitarbeiter eines Lokals mit einem Messer und einen Security verbal bedroht zu haben. Der Verdächtige wurde im Zuge einer Fahndung angehalten, ein Messer wurde sichergestellt. Ein Alko-Vortest ergab einen Wert von 2,58 Promille. Der 25-Jährige wurde angezeigt und laut Landespolizeidirektion Niederösterreich suspendiert. Auch in diesem Fall seien disziplinäre Maßnahmen eingeleitet worden. (APA, 19.10.2022)