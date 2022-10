Liebe Leserin, lieber Leser,

der digitale Führerschein ist Realität und kann ab sofort per App vorgezeigt werden. Das bestätigte Staatssekretär Florian Tursky am Mittwoch in einer dafür abgehaltenen Pressekonferenz.

Zu den Entwicklungen rund um Thomas Schmid und seinen belastenden Aussagen, haben wir die besten Memes rund um Ermittlungen, Hausdurchsuchungen, Kronzeugenregelungen und einem Macarena-tanzenden Mitterlehner gesammelt.

Außerdem gibt es Neuigkeiten rund um Netflix und das Ende des kostenlosen Passwortteilens, Russland gehen offenbar die Mikrochips aus und ein Tiktoker löst unfreiwillig eine Debatte über schreiende Kinder in Flugzeugen aus.

Das und noch viel mehr lesen Sie heute im Webstandard. Wir wünschen spannende Lektüre.

Der digitale Führerschein ist ab sofort in Österreich verfügbar

Kronzeugen, Wanzen und WKStA: So lacht das Netz über die Schmid-Enthüllungen

Netflix: Konkreter Zeitpunkt für Ende des kostenlosen Passwortteilens

Russland gehen die Mikrochips aus: 40 Prozent der Schwarzmarktware sind Schrott

Tiktoker löst unfreiwillig Debatte über schreiende Kinder im Flugzeug aus

Microsoft entlässt hunderte Mitarbeiter wegen sinkender Umsatzzahlen

Nutzer von smarter Haushaltstechnik seit 2020 fast verdoppelt