An der Spitze des für die Volksvertreter wichtigen Budgetdienstes des Parlaments fehlt es an Personal. Mandatare fürchten einen Verlust von Know-how

Ende Jänner wird das renovierte Parlament in Vollbetrieb gehen. Wann der Budgetdienst des Parlaments eine neue Leitung bekommt, hat das Präsidium des Nationalrats noch nicht entschieden. Foto: APA / Roland Schlager

Wien – Wer profitiert von der Abschaffung der kalten Progression am meisten? Wie viele Milliarden wurden zur Bekämpfung der Coronakrise ausgegeben? Wie gerecht ist die ökosoziale Steuerreform? Fragen wie diese beschäftigen nicht nur die interessierte Bevölkerung, sondern auch die Abgeordneten im Parlament, insbesondere jene der Opposition. In hohem Maße aufschlussreiche Antworten liefert stets der Budgetdienst des Parlaments.

Seine Analysen erhellen nicht nur selbst für Mandatare bisweilen undurchschaubare Zusammenhänge im Bundesbudget und deren Auswirkungen auf die Realpolitik, sondern auch komplizierte Materien wie die Treibhausgasbilanz oder das stark diversifizierte Förderwesen der Republik. Und: Sie legen Schwächen der Regierungspläne offen.

Output steigt, Planstellen nicht

Wiewohl der Output des 2011 eingerichteten Budgetdienstes ständig wächst – jede Fraktion kann pro Monat drei Anfragen an den formal als "erweitertes Ausschusssekretariat" etablierten Budgetdienst stellen, weitere Aufträge kann der Budgetausschuss beschließen –, der Personalstand hielt mit dem steigenden Aufwand nicht mit. Es gibt wie vor elf Jahren sechs Akademikerstellen (vorrangig mit Ökonomen besetzt) und zwei Assistenzen.

Insgesamt hat der Rechts-, Legislativ- & Wissenschaftliche Dienst (RLW) des Parlaments seit Jahren unverändert 33 Planstellen. Der Personalstand der Parlamentsdirektion hingegen ist seit 2017 von 430 auf 485 gestiegen, was auf Stellen zurückzuführen sei, die den Parlamentsklubs zugute kommen, aber von der Direktion finanziert werden-

Klimabudget

Die im Lichte von Climate-Budgeting ins Auge gefasste und auch sachlich gerechtfertigte Aufstockung sei aktuell nicht vorgesehen, beschied die Parlamentsdirektion am Mittwoch auf STANDARD-Anfrage. Im Gegenteil, der von den Fraktionen allseits geschätzte Budgetdienst könnte eine Schwächung erfahren. Denn dessen Leiter, Jurist Helmut Berger, bis 2011 Experte im Rechnungshof für Verwaltung und Haushaltswesen, nähert sich dem gesetzlichen Pensionsantrittsalter und wird dem Vernehmen nach im Herbst 2023 ausscheiden – aus Sicht der Mandatare der denkbar schlechteste Zeitpunkt. Da wird das Budget 2024 geschnürt und in seinen Einzelheiten und Verästelungen in diversen Ausschüssen behandelt. Die Aussicht, dies ohne Expertise des Budgetdienstes zu tun, macht nicht nur Mitglieder des Budgetausschusses unrund, wie man hört.

Zeitpunkt ungewiss

Dies auch deshalb, weil Gerüchte über eine vorzeitige Verabschiedung Bergers kursierten. Eine solche sei nicht geplant, versichert der Sprecher der Parlamentsdirektion, Karl Heinz Grundböck. Über den Zeitpunkt seines Abgangs entscheide allein Helmut Berger.

Fakt ist allerdings, dass Beamte im Monat ihres 65. Geburtstags automatisch in Ruhestand versetzt werden, womit der Spätsommer für den Wechsel programmiert scheint. Aber es könnte auch anders kommen, etwa eine dreimonatige Verlängerung bis Jahresende – da wäre das Budget 2024 unter Dach und Fach und der oder die neue an der Spitze des Budgetdienstes könnte sich einarbeiten. Entscheiden wird darüber das Nationalratspräsidium unter seinem Ersten Präsidenten, Wolfgang Sobotka (ÖVP).

Wann die Nachbesetzung (mit Ausschreibung und Hearing) in die Wege geleitet wird, war nicht in Erfahrung zu bringen. "Zu gegebener Zeit", sagt Grundböck.

(Luise Ungerboeck, 20.10.2022)