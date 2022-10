Braverman war unter anderem wegen ihres Kurses in der Migrationspolitik umstritten. Foto: imago / Zuma / Tejas Sandhu

London – Die britische Innenministerin Suella Braverman ist zurückgetreten. Das berichtet die britische Tageszeitung "The Guardian" am Mittwochnachmittag. Es gebe Gerüchte, wonach der frühere Verkehrsminister Grant Shapps, ein Unterstützer von Ex-Finanzminister Richi Sunak im sommerlichen Rennen um den Tory-Vorsitz, Braverman nachfolgen soll. In einer Stellungnahme, die Braverman wenig später auf Twitter veröffentliche, war davon die Rede, dass Braverman offizielle Dokumente mit ihrer privaten E-Mail-Adresse versendet habe: "Ich habe einen Fehler gemacht. Ich übernehme die Verantwortung. Ich trete zurück." Gleichzeitig äußerte sie Kritik an der Politik von Premierministerin Liz Truss: "Ich habe Bedenken über den Kurs dieser Regierung", vor allem was die Immigrationspolitik anbelange.

Laut "Guardian" habe Premierministerin Lizz Truss ihre Termine abgesagt und mit Braverman im House of Commons gesprochen. Das Büro der Premierministerin verneinte, dass die Innenministerin aus dem Amt geworfen wurde, nahm aber keine weiteren Angaben zu dem Abgang vor. Der "Guardian" verweist auf eine nicht näher genannte Quelle, wonach der neue Finanzminister Jeremy Hunt hinter dem Abschied aus der Regierung stehe.

Braverman war seit ihrem Amtsantritt im September umstritten, unter anderem da sie sich gegen ein Handelsabkommen mit Indien aussprach, da sie zunehmende Immigration nach Großbritannien fürchtete. Erst vergangene Woche war Finanzminister Kwasi Kwarteng auf Drängen von Truss zurückgetreten, da ein geplantes "Mini-Budget" für politischen Wirbel und ökonomische Verwerfungen gesorgt hatte. (red, 19.10.2022)