Die spektakulären Entwicklungen in Großbritannien müssen ein Weckruf sein, sagt Ex-Nationalbank-Gouverneur Ewald Nowotny im Gastkommentar.



Erst kurz als Premierministerin im Amt, aber bereits sehr angeschlagen: Liz Truss. Foto: AFP / Daniel Leal

Großbritannien hat eine abenteuerliche Entwicklung der Finanzpolitik hinter sich – bei weiterhin anhaltender Unsicherheit. Die neue Premierministerin Liz Truss, die sich am Vorbild Margaret Thatcher orientiert, hatte gemeinsam mit dem libertären Finanzminister Kwasi Kwarteng einen Budgetentwurf vorgelegt, der massive Steuersenkungen von 45 Milliarden Pfund vorsah und spezielle Steuersenkungen für Bezieherinnen und Bezieher hoher Einkommen und für Unternehmen. Dies alles ohne fiskalische Gegenfinanzierung.

Die offizielle Begründung war die Annahme, dass die Begünstigung hoher Einkommen auch auf niedrigere Einkommen "durchsickern" werde (Trickle-down-Effekt). Der ideologische Hintergrund war freilich das von wirtschaftslibertären Vordenkern wie Milton Friedman entwickelte Konzept: zuerst jedenfalls Steuersenkungen. Die dann wachsende Staatsverschuldung würde zu einer Finanzkrise führen, die Kürzungen der Staatsausgaben, speziell im Sozialbereich, erzwingen werde.

"Die Finanzmärkte glauben – aus guten Gründen – nicht an 'Sickereffekte' und sind realistischer als Ideologen."

Die dramatische Krise in Großbritannien hat nun gezeigt: Die Finanzmärkte glauben – aus guten Gründen – nicht an "Sickereffekte" und sind realistischer als Ideologen. Die Erwartung rasch wachsender Schulden hat zu einem gewaltigen Vertrauensverlust in die britische Finanzpolitik geführt. Es kam zu einem massiven Kursverfall der britischen Währung und von britischen Staatsanleihen, was umfassende Stützungskäufe der Bank of England erforderte. Letztlich musste die konservative Regierung eine drastische Kursänderung vornehmen, der Finanzminister musste zurücktreten, und sein Nachfolger verkündete bereits einen Anstieg des Satzes der Unternehmensbesteuerung von 19 auf 25 Prozent.



In der spektakulären Entwicklung in Großbritannien ist aber auch eine umfassende Lektion für die künftige Entwicklung der Wirtschaftspolitik insgesamt zu sehen. Die Energiekrise, der ökologische Umbau unserer Gesellschaften, die politisch-militärische Unsicherheit und die Herausforderungen einer alternden Gesellschaft werden in Zukunft höhere öffentliche Ausgaben erfordern. Massive Kürzungen in anderen Ausgabenbereichen sind aber nur begrenzt möglich und können ein erhebliches Risiko für die politische und gesellschaftliche Stabilität darstellen. Der Ausweg über höhere Verschuldung wird aber zunehmend erschwert, da die Notenbanken entsprechend ihrem Mandat für Preisstabilität auf absehbare Zeit eine restriktivere Geldpolitik verfolgen werden. Das bedeutet, die Finanzierung über Kapitalmärkte wird teurer und schwieriger – und die begrenzende Rolle der Kapitalmärkte wird zunehmen.

Fiskalischer Spielraum

Diese Entwicklung ist auch von Bedeutung für Österreich. Es war und ist zweifellos richtig, auf Energiekrisen und wirtschaftliche Einbrüche mit staatlichen Gegenmaßnahmen zu reagieren. Es wird aber wohl zunehmend wichtig sein, hier entsprechend differenziert vorzugehen. Ein Beispiel hiefür ist etwa die vielgerühmte Abschaffung der kalten Progression – mit einem Steuerausfall bis 2026 von bis zu 28 Milliarden Euro die teuerste Einzelmaßnahme im vorgelegten Stabilisierungsprogramm. Hier handelt es sich unmittelbar nicht um eine Steuersenkung, sondern um eine Reduzierung der künftigen Steuerbelastung – aber auch dies vermindert den künftigen fiskalischen Spielraum.

Es gibt für diese Maßnahme zweifellos eine Reihe guter Argumente, wobei der absolute Entlastungseffekt für höhere Einkommen deutlich größer ist. Der Fiskalrat als Hüter eines nachhaltigen Budgetpfades hat zu Recht darauf hingewiesen, dass hier keine Gegenfinanzierung vorgesehen ist. Um künftige fiskalische Spielräume zu sichern, sind daher zusätzliche Maßnahmen nötig, wohl auch im Bereich der Steuerstruktur. Wifo-Chef Gabriel Felbermayr hat sich in einer Diskussion im STANDARD mutig für eine Enttabuisierung von "Bodenwert- oder Erbschaftssteuer" im Rahmen einer notwendigen Reform der Steuerstruktur ausgesprochen.

"Regime change"?

Zwar wird der Inflationseffekt die Verschuldungsquoten Österreichs in den nächsten Jahren reduzieren, die Zahlungen für den Schuldendienst werden aber, wie sich bereits jetzt zeigt, deutlich zunehmen. Dies bleibt auch auf den Kapitalmärkten nicht unbemerkt. Der Zinsabstand zwischen österreichischen und deutschen Staatsanleihen ("Spread") ist deutlich gestiegen. Österreich ist aber von "englischen Zuständen" erfreulicherweise weit entfernt und auch nicht von Versuchungen einer Politik nach dem Muster Thatcher angesteckt (auch wenn Finanzminister Magnus Brunner in einem Interview die Thatcher-Formel vom Kampf gegen den "Nanny-Staat" verwendet hat).

Es ist aber jedenfalls weltweit – und damit auch für Österreich – eine kritischere Sicht in Hinblick auf öffentliche Verschuldung und eine schwierigere Abstimmung zwischen Geld- und Fiskalpolitik – und letztlich eine Perspektive höherer Abgabenquoten – zu erwarten. Dies war ein wesentliches Thema bei der jüngsten Tagung des Internationalen Währungsfonds und wurde von der angesehenen Wirtschaftszeitung Economist in einem Sonderbericht unter dem warnenden Titel "Regime change" behandelt. Die "englische Lektion" der Effekte einer Steuersenkung ohne Gegenfinanzierung kann hier als "wake-up call" dienen. (Ewald Nowotny, 20.10.2022)