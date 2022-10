Der ehemalige Bundeskanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz soll laut Aussage seines ehemaligen Vertrauten Thomas Schmid zahlreiche Malversationen zu verantworten haben. Foto: Heribert Corn

Wien – Thomas Schmid widerspricht Sebastian Kurz in zentralen Punkten mehrerer Verfahrensstränge. Kurz habe, wie von der WKStA verdächtigt, falsch vor dem U-Ausschuss ausgesagt und außerdem sehr wohl über das sogenannte Beinschab-Tool Bescheid gewusst. Der Altkanzler wies das wütend von sich.

Schmids wichtigste Aussagen

Er habe Ressourcen des Finanzministeriums genutzt, um Kurz’ Fortkommen zu befördern.

Kurz habe ihm schon 2017 gesagt, er solle Chef der Staatsholding werden.

Kurz habe die Letztentscheidung über Personalien auch im Bereich anderer Ressorts getroffen.

Kurz habe ihn zur "gefährlichen Drohung" gegen die römisch-katholische Kirche angestiftet.

Kurz habe gewusst, dass Studien für Zwecke der ÖVP aus Steuergeld bezahlt wurden, und Verschwiegenheit eingefordert.

In seinen 15 ganztägigen Einvernahmen hat Thomas Schmid der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft viel Munition für ihre Strafverfahren gegen Sebastian Kurz (ÖVP) geliefert. Sie ermittelt ja seit Mai 2021 wegen des Verdachts auf Falschaussage vor dem U-Ausschuss gegen den Altkanzler, im Oktober 2021 kam dann die sogenannte Causa Beinschab dazu, die zum endgültigen Rücktritt Kurz’ als Kanzler und ÖVP-Chef geführt hat.

Der hat stets seine Unschuld beteuert. Vor dem U-Ausschuss seien seine Worte verdreht worden, außerdem habe er wirklich nicht die Letztentscheidung über die Aufsichtsräte in der Staatsholding Öbag gehabt, meinte Kurz auch in seiner Einvernahme vor einem Richter. Er sei "informiert, aber nicht involviert" gewesen, sagte der damalige Kanzler. Dieser Darstellung widersprach Schmid, einst Generalsekretär im Finanzministerium und dann Alleinvorstand der Öbag, diametral.

Faksimile: DER STANDARD

"Ich weiß, dass Sebastian Kurz grundsätzlich Personalentscheidungen sehr wichtig sind und er diese selbst treffen möchte bzw. zumindest um Zustimmung gefragt werden will", sagte Schmid den Ermittlern. Der Öbag-Aufsichtsrat sei Kurz "besonders wichtig" gewesen.

Schmid als Öbag-Chef favorisiert

Kurz hat stets darauf verwiesen, dass die Letztentscheidung für Öbag-Aufsichtsräte ja bei Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) gelegen sei. Schmid sagte dazu, dass Kurz und dessen Kabinettschef Bernhard Bonelli "schon vor einer offiziellen Aufsichtsratsbestellung durch die Öbag wussten, welche Personen ausgewählt werden". Zudem habe Kurz nicht nur schon lange über Schmids Ambitionen auf den Öbag-Chefposten Bescheid gewusst, sondern diese sogar angestoßen. Dazu legte Schmid Chats mit einem Bekannten vor. In denen erzählte er schon 2017 von Kurz’ Plänen, ihn zum Öbag-Chef zu machen.

Faksimile: DER STANDARD

Auch in der Inseratenaffäre belastet Schmid den Ex-Kanzler schwer. Dieser habe "über das gesamte Tool – wie von mir geschildert – Bescheid gewusst". Und zwar laut Schmid auch darüber, dass parteipolitisch motivierte Umfragen durch Steuergeld bezahlt wurden. "Am naheliegendsten wäre es natürlich gewesen, wenn das die ÖVP bezahlt hätte, weil diese Fragestellungen ja in ihrem Auftrag und in ihrem Interesse waren. Das ist aber nicht gegangen, weil Kurz zu diesem Zeitpunkt noch keinen Zugang zu den ÖVP-Ressourcen hatte, weil er noch nicht Parteiobmann war", sagte Schmid den Ermittlern. Kurz habe ihm auch gesagt, "dass das außer uns beiden niemand anderes wissen dürfe".

Gefährliche Drohung

Auch auf die berühmten Chats zwischen Schmid und Kurz rund um einen Termin mit dem Generalsekretär der Bischofskonferenz, Peter Schipka, kam Schmid zu sprechen. In einer Anzeige an die WKStA schrieb er, dass Kurz ihn "in Zusammenhang mit der Schubhaft" (beziehungsweise Sicherungshaft) angewiesen habe, der römisch-katholischen Kirche mit der Streichung der sogenannten "Kirchenprivilegien" zu drohen. Sie hatte zuvor Kritik am Asylkurs der türkis-blauen Koalitionsregierung geäußert.

Laut Schmid habe er selbst die Drohung nicht ausgesprochen, das Kurz gegenüber aber anders dargestellt – um ihn "nicht zu enttäuschen". So sei der berühmte Chat entstanden, dem gemäß Schipka "zunächst rot, dann blass, dann zittrig" gewesen sei. "Super danke vielmals!!!!", antwortete Kurz darauf. "Aus dem oben dargelegten Sachverhalt ist unzweifelhaft zu entnehmen, dass Kurz den Schmid und Schuster dazu zu bestimmen versuchte, dem Schipka durch gefährliche Drohung begründete Besorgnis einzuflößen", heißt es in einem Schriftsatz von Schmids neuem Anwalt Roland Kier. Durch den Wegfall der Kirchenprivilegien sei mit dem "Entzug der wirtschaftlichen Existenz gedroht worden", heißt es in dem Schriftsatz.

Kurz reagiert empört

Auf Facebook äußerte sich der Altkanzler am Mittwochvormittag zu den Vorwürfen. "Diese Aussagen sind für die WKStA sehr willkommen, da es nach einem Jahr Ermittlungsverfahren rein gar nichts gab, das die Vorwürfe gegen mich bestätigt hätte", behauptete Kurz. "Thomas Schmid sagt in seinen jetzigen Aussagen selbst, dass er in seinen Chats Menschen wiederholt belogen hat und er jedem oft das erzählt hat, was er hören wollte. Am Ende wird sich herausstellen, dass das auch in diesem Fall zutrifft." Kurz argumentierte außerdem, es hätte für ihn keinen Sinn ergeben, Geld aus dem Finanzressort zu veruntreuen, da er damals unter anderem das Budget des Außenressorts zur Verfügung gehabt habe.

Das Kastl und ein Bauernopfer

Das Verhältnis zu Thomas Schmid dürfte jedenfalls schon länger zerrüttet sein. So haben sich die beiden laut Schmid im Herbst 2021 ein Treffen in der Politischen Akademie in Meidling ausgemacht.

Er habe dann den damaligen Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) angerufen und gefragt, ob Kurz verwanzt sei. Der erzählte, dass Kurz dasselbe von ihm habe wissen wollen. Blümel habe "dann gemeint, wenn wir schon so weit sind, dass es dann ohnehin schwierig wird".

Allerdings hat Kurz offenbar tatsächlich ein Telefonat mit Schmid aufgenommen. In dem Gespräch vom Oktober 2021, dessen Transkript der APA vorliegt, fragt Kurz mehrmals, wie man darauf komme, dass er in die Umfragenaffäre involviert sei. Schmid erklärt ihm daraufhin in groben Zügen, wie die Kooperation mit der Meinungsforscherin Sabine Beinschab abgelaufen sei.

Kurz fragt, wie man darauf komme, dass er so etwas in Auftrag gegeben habe. "Die bauen sich ihre eigenen Geschichten zusammen", antwortet Schmid. Schmid ist in dem Gespräch auch bemüht, seine eigene Rolle kleinzuhalten: "Ich hab mich um diese Dinge ja nie gekümmert", sagt er, "um Rechnungen oder irgendwas in dem Zusammenhang."

Für Kurz-Anwalt Suppan würde das Schmids Aussagen "massiv widerlegen". Die Aufzeichnung stelle "eine Bombe" dar. (Fabian Schmid, Renate Graber, 20.10.2022)