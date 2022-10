Bereits Anfang April setzte sich Thomas Schmid mit den Ermittlern in Kontakt, um über eine mögliche Kronzeugenrolle zu sprechen. Foto: Lukas Ilgner / picturedesk.com

Wien – Diese 15 Tage werden in Österreichs Politik- und Justizgeschichte eingehen. Ab 21. Juni hat sich Thomas Schmid, der frühere Generalsekretär im türkis geführten Finanzministerium und Chef der staatlichen Beteiligungsholding Öbag, 15 volle Tage lang von der WKStA einvernehmen lassen. In aller Diskretion und mit seinem (neuen) Rechtsanwalt Roland Kier reiste er bis September jeweils für zwei bis drei Tage zur "Zweigstelle" der WKStA in Graz an – und "legte dort nieder", wie das in polizeilichen Ermittlerkreisen gern genannt wird, gab also in etlichen Verfahrenssträngen in der Causa Ibiza/Casinos Geständnisse ab. Und er belastete seine Weggefährten von Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) abwärts schwer, brachte zwei Anzeigen ein. Auch diese – neuen – Vorwürfe prüft die WKStA jetzt.

Konkret lief das laut Unterlagen im Akt so: Am 3. April 2022 ersuchte Schmid per Mail zwei WKStA-Staatsanwälte um einen persönlichen Termin. Er bezog sich auf seine Einvernahme im März, in der es auch um Vorteile eines Geständnisses und Kronzeugenregelung gegangen war, er wolle "weitere Vorgehensweise und Fahrplan" besprechen. Am 8. April schon kam er nach Wien, Verteidiger oder Vertrauensperson hatte er nicht mit. Die beiden Juristen rieten ihm "dringend an", einen Anwalt beizuziehen. Schmid teilte ihnen mit, allenfalls den Kronzeugenstatus beantragen zu wollen, was aber mit seinem aktuellen Verteidiger "nicht möglich" sei.

Rasche Entscheidung nötig

Bei diesem "Vorgespräch" klärten die Staatsanwälte Schmid über die Kronzeugenregelung auf, hielten auch fest, dass sie "keine Einschätzung über die Erfolgsaussichten abgeben können", er müsse seine Entscheidung aber wegen des weit fortgeschrittenen Ermittlungsverfahrens "sehr rasch" treffen. Das tat er denn auch, suchte sich einen Anwalt, und gemeinsam vereinbarten sie "auch auf ausdrücklichen Wunsch von Schmid geblockt und in Graz" die ersten Termine ab 21. Juni. Die WKStA legte auch erste Themen fest.

Bei diesem Termin wurde auch festgehalten, dass die Einvernahmeprotokolle zunächst nicht in den (für die Beschuldigten einsehbaren) Akt kommen, nur so sei eine vollständige Aufklärung des Sachverhalts möglich. Denn die Mitbeschuldigten würden "schon bei bloßer Kenntnis der Kooperationsbereitschaft Schmids versuchen, weitere Verdunkelungshandlungen zu setzen".

Über den Sommer reiste Schmid dann immer wieder nach Graz, immer wieder forderten ihn die Staatsanwälte auf, sich beim U-Ausschuss, der ihn ja dringend suchte, einen Termin auszumachen. Das tat Schmid aber nicht. Am 20. September wurde die Sache zu heiß (Schmid sollte von der Polizei angehalten werden, wenn er nach Österreich kommt), und die für 20. und 21. September geplanten Termine wurden abgesagt, "um den Zweck der Ermittlungen nicht zu gefährden", wie Anwalt Kier in einem Aktenvermerk zitiert wird.(Renate Graber, Fabian Schmid, 20.10.2022)