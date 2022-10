Das noch nicht offiziell angekündigte Smartphone soll in der kommenden Iteration einen moderneren Look bekommen

Die Entwürfe stammen von einem Artist, nicht von Apple selbst. Foto: Frontpagetech/Ian Zelbo

Die Smartphones von Apple werden immer teurer – einzig das günstigste Modell der iPhone-Reihe, das SE, bleibt weiterhin deutlich unter 1.000 Euro. In der vierten Generation, die von dem US-Konzern noch gar nicht offiziell vorgestellt wurde, scheint das alte Design der Vergangenheit anzugehören.

Wie die Website "Frontpagetech" berichtet, wurden die von ihnen veröffentlichten Bilder basierend auf anonymen Hinweisen erstellt, die das neue Design des iPhone SE 4 verraten sollen. Mit dem 6,1 Zoll großen Display gleicht man sich den regulären Modellen und den Pro-Geräten, zumindest in deren kleinerer Ausführung, an. Statt der bisher dicken Ränder am oberen und unteren Rand, erkennt man die vom iPhone 14 bekannte Notch, die Face-ID und Selife-Kamera beinhaltet.

Das aktuelle Design des SE sieht bei weitem weniger modern aus. Foto: Apple

Am unteren Rand verschwindet die ehemals so typische Taste der iPhones nun auch vom SE und ermöglicht so die neue, gewachsene Display-Größe. Für die Stromzufuhr scheint weiterhin ein Lightning-Anschluss zu dienen. Die Rückseite erinnert mit dem Kamera-Set-up an das iPhone XR, also eine wesentlich reduziertere Version anderer iPhone-Modelle. Als Farben wird auf Product Red, Midnight Black und Starlight getippt.

Wann die Geräte angekündigt werden beziehungsweise erscheinen sollen, wurde nicht verraten.

Günstige Variante

Eingeführt wurde das iPhone SE 2016, optisch angelehnt an das iPhone 5s. Mit etwas älterer Technik ausgestattet als die aktuellen Flagships, bot Apple erstmals eine günstigere Variante seines Smartphones an. Vier Jahre später wurde die zweite Generation eingeführt, die in ihren gewachsenen Dimensionen aktuelleren Geräten angepasst wurde. Im März 2022 folgte dann die aktuelle Generation, die derzeit auch direkt von Apple verkauft wird. Es erscheint daher eher unwahrscheinlich, dass die vierte Generation bereits im kommenden Jahr Realität werden könnte. (red, 19.10.2022)