Muharem Huskovic meldet sich aus dem Spital. Foto: Reuters/Pablo Moreno

Wien – Austria-Stürmer Muharem Huskovic hat sich am Mittwoch erstmals nach seinem schweren Autounfall zu Wort gemeldet. "Liebe Austria-Familie, danke für die ganzen Genesungswünsche, ich bin mittlerweile schon auf der normalen Station, mir geht es schon viel besser", verlautete der 19-jährige ÖFB-Nachwuchs-Teamspieler in einem Video in den sozialen Medien des Fußball-Bundesligisten. Huskovic erlitt einen Riss des hinteren Kreuzbandes, eine Gehirnerschütterung und eine Milzruptur.

Huskovic war am vergangenen Mittwochabend gemeinsam mit seiner Freundin, die am Steuer war, bei einem Auffahrunfall mit einem LKW verunglückt. Der Angreifer war danach in den künstlichen Tiefschlaf versetzt worden. Am Tag darauf konnte die Aufwachphase eingeleitet werden, am Wochenende durfte er die Intensivstation verlassen.