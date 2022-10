In dieser Galerie: 3 Bilder Sturm feiert den ersten Derbysieg seit 15 Jahren. Foto: APA/Erwin Scheriau Es war einiges los heute in Graz. Foto: APA/Erwin Scheriau Eine Rivalität zwischen Schwarz und Rot. Foto: APA/Erwin Scheriau

Sturm Graz hat das lange erwartete erste Grazer Derby seit 15 Jahren gegen den GAK gewonnen. Mit einem 1:0-Erfolg steigen die "Blackies" ins Viertelfinale des ÖFB-Cups auf. Ein Treffer von Offensivmann Ajeti in der 65. Minute entschied das Spiel zugunsten des Favoriten. Es war eine stimmungsvolle Partie, die wegen rauchintensiver Pyrotechnik mit einigen Minuten Verspätung angepfiffen wurde.

Der GAK verteidige über weite Strecken beherzt, konnte aber mit einem Liendl-Freistoß (90.+4) nicht mehr ausgleichen. Damit endet das Grazer Derby mit dem gleichen Ergebnis wie das letzte im Jahr 2007, als auch Sturm 1:0 gewann.

Der WAC hat am Mittwochabend souverän das Cup-Viertelfinale erreicht. Der Fußball-Bundesligist aus Kärnten behielt beim 2.-Liga-Verein Blau-Weiß Linz mit 3:1 die Oberhand. Raphael Schifferl brachte die Gäste mit einem Kopfballtor voran (36.). Unmittelbar nach Wiederbeginn sorgte ein Doppelschlag von Tai Baribo (47.) und Maurice Malone (48.) für klare Verhältnisse. Die Beiden mussten den Ball nach Hereingaben aus kurzer Distanz nur noch über die Linie befördern.

Die Wolfsberger stehen damit zum dritten Mal in Folge in der Runde der letzten acht. In den vergangenen beiden Auflagen war dann erst im Halbfinale Endstation. Für die Linzer war der Ehrentreffer von Stürmer Ronivaldo per Kopf (83.) die einzige Ausbeute. (red, APA, 19.10.2022)

Ergebnisse des Achtelfinales im Fußball-ÖFB-Cup vom Mittwoch:

GAK – SK Sturm Graz 0:1 (0:0). Graz, Merkur Arena, 15.400 (ausverkauft).

Tor: Ajeti (65.)

Blau-Weiß Linz – WAC 1:3 (0:1). Linz

Tore: Ronivaldo (83.) bzw. Schifferl (36.), Baribo (47.), Malone (48.)

Bereits am Dienstag:

WSG Tirol – SK Rapid Wien 1:4 (1:1)

FC Dornbirn – SK Austria Klagenfurt 1:2 (1:1)

SV Horn – SV Ried 2:3 (2:0)

FAC – LASK 1:2 (1:1)