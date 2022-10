In dieser Galerie: 2 Bilder Manchester United klettert in der Tabelle auf Rang fünf. Foto: APA/AFP/Ollie Scarff Chelseas Siegeslauf wurde gestoppt. Foto: Reuters/Andrew Bowyers

London – Teammanager Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben in der englischen Premier League den nächsten Schritt in die richtige Richtung gemacht. Drei Tage nach dem Prestige-Erfolg über Meister Manchester City (1:0) setzten sich die Reds am Mittwochabend verdient mit 1:0 (1:0) gegen West Ham United durch.

Das Tor des Tages erzielte Darwin Nunez in der 22. Spielminute per Kopfball-Aufsetzer. Torhüter Alisson Becker erwischte an der heimischen Anfield Road einen guten Abend und parierte kurz vor der Pause einen Foulelfmeter von Jarrod Bowen (45.), der zuvor gefoult worden war. Liverpool, das schwach in die Saison gestartet war, kletterte damit in der Tabelle weiter nach oben.

Im Topspiel des Tages feierte Manchester United einen wichtigen Erfolg. Das Team von Erik ten Hag siegte gegen den Tabellendritten Tottenham Hotspur hochverdient mit 2:0 (0:0). Fred (47.) und Bruno Fernandes (69.) trafen für United, das nun in der Tabelle vier Punkte hinter den Spurs liegt.

Der FC Chelsea musste derweil einen Rückschlag hinnehmen. Beim Mittelfeldteam FC Brentford kam der Champions-League-Sieger von 2021 nicht über ein 0:0 hinaus. Newcastle United schlug parallel den FC Everton durch ein Tor von Miguel Almiron (31.) mit 1:0 (1:0).

Im Abstiegskampf gelang Southampton ein Befreiungsschlag. Die Truppe des steirischen Trainers Ralph Hasenhüttl setzte sich bei Bournemouth mit 1:0 durch und nahm damit nach fünf erfolglosen Anläufen wieder einmal drei Punkte mit. Damit gelang in der Tabelle vorerst auch der Sprung vom 18. auf den 14. Platz. Zu verdanken hatten die "Saints" den Sieg ihrem Stürmer Che Adams, der bereits in der neunten Minute traf. (sid, APA, 19.10.2022)