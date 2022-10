Lyon ist der erste Titelverteidiger, der fünf Gegentreffer in einer Partie kassiert. Zinsberger und Wienroither bei 5:1 in Frankreich dabei

War mit von der Partie: Laura Wienroither. Foto: Reuters/Gaillard

Lyon – Torfrau Manuela Zinsberger und Rechtsverteidigerin Laura Wienroither sind am Mittwochabend bei einem historischen Sieg auf dem Platz gestanden. Ihr Club Arsenal erteilte in der Frauen-Fußball-Champions-League Titelverteidiger Olympique Lyon auswärts mit einem 5:1 eine Lektion. Der französische Meister ist der erste Titelverteidiger der "Königsklasse", der fünf Gegentreffer in einer Partie kassierte, war allerdings aufgrund einiger Ausfälle nicht in Bestbesetzung angetreten.

Zinsberger war beim einzigen Gegentreffer von Melvine Malard, die nach einem Latten-Kopfball aus kürzester Distanz zum 1:2 abstaubte, machtlos. Im Dress der Londonerinnen trafen Calitlin Foord (13., 67.) und Beth Mead (45.+1, 69.) doppelt. Zudem trug sich auch Frida Maanum (23.) in die Schützenliste ein. Im Parallelspiel der Gruppe C gewann Juventus Turin beim FC Zürich mit 2:0. Bei den Schweizerinnen wirkte Viktoria Pinther ab der 68. Minute mit, Marie-Therese Höbinger fehlte wegen ihrer Knieverletzung.

In Pool D freute sich Bayern München über einen erfolgreichen Start in die Gruppenphase. Beim Heim-2:1 gegen den FC Rosengaard spielte Sarah Zadrazil durch. (APA, 19.10.2022)