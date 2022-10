"Silent Hill 2" soll der Auftakt für ein großes Comeback der Serie werden. Foto: Konami

Nachdem lange spekuliert wurde, wie es mit der "Silent Hill"-Reihe weitergehen würde, hat Franchise-Inhaber Konami am Mittwoch in einem Livestream das Remake zu "Silent Hill 2" angekündigt. Ein erster Teaser lässt erahnen, dass man sich viel Mühe mit der Neuinterpretation des 21 Jahre alten Spiels gegeben hat.

Bekannte Story

Die Geschichte bleibt identisch. Man begleitet den unscheinbaren James Sunderland, der auf der Suche nach seiner lange vermissten Frau in das verschlafene Silent Hill fährt. Kenner der Serie freuen sich über Anspielungen an das Original, etwa den dichten Nebel, der die Stadt auszeichnet, und bekannte Widersacher, die ebenfalls ein Comeback feiern dürfen.



Konami

Entwickelt wird das Spiel von Bloober Team, es und wird konsolenexklusiv für die Playstation 5 erscheinen und zusätzlich als PC-Version erhältlich sein. Aber nicht nur das Remake von "Silent Hill 2" wurde von Konami an diesem Abend angekündigt. Auch weitere Titel zu der bekannten, aber lange in der Versenkung verschwundenen Brand sollen bereits in Entwicklung sein. "Silent Hill: Ascension" und "Silent Hill F" wurden genannt. Letzteres soll eine komplett neue Story erzählen und im Japan der 1960er-Jahre spielen.

Auf die Leinwand

Zusätzlich soll noch ein Filmprojekt namens "Return to Silent Hill" entstehen, bei dem Christophe Gans Regie führen soll, der bereits 2006 einen "Silent Hill"-Film umsetzte. Generell ein starkes Lebenszeichen für die fast in Vergessenheit geratene Franchise. Zu möglichen Erscheinungsterminen nahm Konami leider nicht Stellung, weshalb man wohl frühestens nächstes Jahr erneut nach Silent Hill wird reisen dürfen. (aam, 20.10.2022)