Minenräumerinnen in der Ukraine, Forsthaus Rampensau, #lookslike: Realität vs. Instagram, Eco Spezial: Landwirtschaft am Wendepunkt – Mit Radiotipps

SWITCHLIST

Astrid Ebenführer

19.40 REPORTAGE

Re: Wettlauf gegen die Zeit – Minenräumerinnen in der Ukraine Nicht explodierte Kampfmittelrückstände, Minen und Sprengfallen stellen seit der russischen Invasion in vielen Regionen der Ukraine eine große Gefahr für die Zivilbevölkerung dar. Bis 20.15, Arte

20.15 KULTSAGA

Star Wars: Die letzten Jedi (Star Wars: The Last Jedi, USA 2017, Rion Johnson) Der Kampf zwischen der hellen und der dunklen Seite der Macht: Während sich der republikanische Widerstand unter Leia (Carrie Fisher) schwere Rückzugsgefechte mit der Ersten Ordnung liefert, versucht Rey (Daisy Ridley) zunächst vergeblich, den resignierenden Luke Skywalker (Mark Hamill) aus seinem Exil zu locken. Bis 22.35, ORF 1

20.15 DOKUMENTATION

Pan Am – Aufstieg und Absturz einer Luftfahrt-Ikone Die Flugzeuge der Pan Am waren weltweit für viele Jahrzehnte Sinnbild des American Way of Life. Die Doku erzählt die Erfolgsgeschichte dieser Airline – und ihr jähes Ende. Bis 21.05, Arte

Für Stewardessen einst "fliegender Teppich um die Welt" – Doku

"Pan Am – Aufstieg und Absturz einer Luftfahrt-Ikone", 20.15 Uhr auf Arte. Foto: swr

20.15 DISKUSSION

Runde der Chefredakteurinnen Thema sind die Causa Schmid und die Auswirkungen auf die heimische Politik. Lou Lorenz-Dittlbacher analysiert mit ihren Gästen die aktuellen Entwicklungen. Die Gäste standen bis Redaktionsschluss noch nicht fest.

Bis 21.05, ORF 3

20.15 STAFFELBILANZ

Liebesg’schichten und Heiratssachen Nina Horowitz hat Mitwirkende der vergangenen Staffeln besucht und mit ihnen über ihre Partnersuche gesprochen. Bis 21.05, ORF 2

20.15 REALITY-TV

Forsthaus Rampensau Promipaare kommen in einem einsamen Häuschen in Kärnten zusammen und treten in actiongeladenen Spielen gegeneinander an. Dabei werden sie von den Kameras verfolgt. Bis 22.30, ATV

21.45 DOKUMENTATION

#lookslike: Realität vs. Instagram – Cornwall Christian Loß vergleicht in Instagram-Fotos mit der Realität: Ist die Küste wirklich so schön? Ist Lands’ End tatsächlich das Ende der Welt? Und muss man zum St. Michael’s Mount schwimmen? Bis 22.00, 3sat

21.55 KABARETT

Lukas Resetarits: Die besten Momente zum 75. Geburtstag Zum Auftakt der Langen Nacht des Lukas Resetarits versammelt die Neuproduktion Highlights aus seinen Kabarettprogrammen und Glückwünsche von Weggefährten und Kolleginnen. Bis 23.15, ORF 3

22.10

Talk im Hangar: Einzelfall oder Systemversagen – Wie korrupt ist Österreich? In seiner Einvernahme durch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat Thomas Schmid nicht nur den Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz, sondern auch dessen engstes politisches Umfeld schwer belastet Handelt es sich um mutmaßliche Verfehlungen Einzelner? Oder hat Österreich generell ein Korruptionsproblem? Bei Michael Fleischhacker diskutieren dazu Anti-Korruptionsexperten Martin Kreutner, der ehemalige Wiener ÖVP-Chef und Vizebürgermeister Bernhard Görg und Medienmanager Horst Pirker. Bis 23.20, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Eco Spezial: Landwirtschaft am Wendepunkt Wie viele Menschen ernährt die Erde? Martin Steiner berichtet vom Dilemma eines immer kleiner werdenden Planeten, der eine immer größer werdende Bevölkerung ernähren muss. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Zu Gast bei Barbara Stöckl sind das Ehepaar Diana und Reinhold Messner, Biochemikerin Renée Schroeder und Skirennläuferin Elisabeth Kappaurer. Bis 0.05, ORF 2