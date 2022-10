[TV-Tagebuch] Ein aufgezeichnetes Telefongespräch als Entlastung für Sebastian Kurz?

[Zusammenfassung] Thomas Schmid gegen Sebastian Kurz: Die Vorwürfe im Überblick

[Kommentar] ÖVP-Reaktion auf Schmids Geständnis: Sie missachten Republik und Rechtsstaat

[Porträt] Wie René Benko zum Milliardär wurde

[Liveticker] ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss mit Polizeidirektor und Nehammer-Vertrautem

[Ukraine-Livebericht] Ukraine dreht am Donnerstag nach Anschlägen auf Kraftwerke den Strom großflächig ab

[Physik] Schrödingers verlorene Ehre – und ein Versuch ihrer Wiederherstellung

[UK-Regierungskrise] "Keine seriöse Politik": Britische Innenministerin Braverman tritt zurück

[Wetter] Vor allem im Süden und Südosten des Landes halten sich oft bis weit in den Vormittag hinein Nebel- und Hochnebelfelder relativ zäh, bevor sich vielerorts doch noch die Sonne durchsetzt. In den Beckenlagen in Kärnten, aber auch im Murtal kann sich das Nebelgrau teils sehr lange halten. 6 bis 17 Grad.



[Zum Tag] Heute ist Weltosteoporosetag.