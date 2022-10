Der Unfall passierte am Donnerstag um 7.15 Uhr auf einem unbeschrankten Bahnübergang. Foto: APA/ZEITUNGSFOTO.AT/LIEBL DANIEL

Pflach – Auf der Strecke der Außerfernbahn bei Pflach im Tiroler Bezirk Reutte ist Donnerstagfrüh ein Bus von einem Güterzug erfasst worden. Wie die Leitstelle Tirol mitteilte, handelte es sich dabei um einen Schulbus. Bei der Kollision wurden nach derzeitigem Informationsstand drei Personen – der Busfahrer und zwei Kinder – schwer verletzt. Die Leitstelle sprach von insgesamt fünf Beteiligten. Der Unfall ereignete sich gegen 7.15 Uhr auf einem unbeschrankten Bahnübergang.

Dem Pressesprecher der ÖBB, Christoph Gasser-Mair, war es im Gespräch mit der APA wichtig zu betonen, dass es sich um "keinen ungesicherten Bahnübergang" handle – die Sicherung basiere "in dem Fall auf den Verkehrszeichen". Es gebe allerdings "keine Lichtzeichenanlage und keine Schranken", der Bahnübergang sei also "technisch nicht gesichert".

Wiederherstellungsmaßnahmen an Strecke

Der Güterzug sei Richtung Vils unterwegs gewesen. Mittlerweile sei zwischen Reutte und Vils ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Gemeinsam mit der Polizei werde aktuell die Unfallursache erhoben, so Gasser-Mair. Es würden "sämtliche Daten – wie etwa der Funkverkehr der Lok – ausgewertet und Zeugenbefragungen durchgeführt". Der Lokführer ist Grasser-Mair zufolge unverletzt.

Neben den Untersuchungen liefen Wiederherstellungsmaßnahmen an der Strecke, da unter anderem die Oberleitung beschädigt war. Die Streckenunterbrechung dauere an, die ÖBB rechnete nicht damit, dass der Zugverkehr im Lauf des Tages wiederaufgenommen werden könnte. Warum der Linienbus in den Bahnübergang einfuhr, ist laut Polizei weiter unklar. (APA, red, 20.10.2022)