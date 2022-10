What do you mean: smile! I am smiling!

Alison Buttigieg über dieses Foto: "Ich verbrachte einen ganzen Vormittag mit diesem Löwenrudel. Eine der Löwinnen machte einen lustigen Gesichtsausdruck, nachdem sie gegähnt hatte. Zu meinem Glück schaute sie einen Moment lang direkt in die Kamera, und ich fing dieses falsche Lächeln ein."