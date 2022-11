Am 20. November ist es so weit: Die Fußball-Weltmeisterschaft startet. Für Fans des runden Leders gehören diese Wochen zu dem Event, das auf keinen Fall verpasst werden darf. Neben Public Viewing im Freundeskreis reisen manche auch direkt ins Gastland, um bei dem Spektakel vor Ort mitfiebern zu können.

Ist Katar der richtige Ort für die Austragung der Fußball-Weltmeisterschaft? Foto: APA/AFP/Jewel Samad

Und genau dieses Gastland stellt viele Fußball-Fans heuer vor moralische Dilemmata. Denn die WM findet dieses Mal in Katar statt, was seit Bekanntwerden des Austragungsorts für viel Kritik sorgt. Zum einen geht es um Menschenrechtsverletzungen, und zum anderen um Klimafragen, die diese Weltmeisterschaft deutlich umstrittener machen als bisherige sportliche Großevents. Für "Maratoneta68" war die WM immer ein großes Fest:

"wortlos08" wird diese WM boykottieren:



Fifa-Präsident Gianni Infantino hat nach den anhaltenden Diskussionen über das umstrittene WM-Gastland Katar genug von der Kritik und hat in einem Brief an die Verbände der 32 WM-Teilnehmer geschrieben: "Konzentrieren wir uns auf den Fußball." Aber ist das bei dieser Weltmeisterschaft so einfach?



Wie gehen Sie mit dieser WM um?

Freuen Sie sich auf die Spiele, oder werden Sie den sportlichen Event boykottieren? Wie politisch sind derartige Sportereignisse, und welche Haltung sollten Sportverbände, Nationalteams und auch Fans Ihrer Meinung nach einnehmen? Diskutieren Sie im Forum darüber oder schreiben Sie einen Leserbrief an leserbriefe@derstandard.at. (wohl, 9.11.2022)