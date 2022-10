Anderen gern zu helfen ist generell eine gute Eigenschaft; geht es aber um Notsituationen, kann Hilfeleistung vielleicht sogar Leben retten. Wer selbst schon einmal in einer brenzligen Situation war, wird ziemlich sicher froh darüber gewesen sein, dass sich andere um einen gekümmert haben. Umgekehrt sollte das ebenso selbstverständlich sein. Leider scheuen sich viele davor, Fremden zu helfen oder Erste Hilfe zu leisten, wenn es darauf ankommt. Die Angst davor, womöglich etwas falsch zu machen, oder der Schock über das Geschehene halten davon ab, überhaupt zu helfen.

Zu den Erste-Hilfe-Maßnahmen gehört auch, die Rettung oder den Notruf zu kontaktieren, die später übernehmen. Foto: imago images/brennweiteffm

Aus diesem Grund wird es bereits Jugendlichen in der Schule empfohlen, an einem Erste-Hilfe-Kurs teilzunehmen. In manchen Bereichen, etwa beim Erwerb des Führerscheins, beim Babysitten und vor allem in vielen Berufen, ist dieser ohnehin verpflichtend und muss auch immer wieder aufgefrischt werden. Denn nur Übung und die generelle Auseinandersetzung mit den Erste-Hilfe-Maßnahmen ermöglichen im Ernstfall rasches und richtiges Eingreifen. Dieser Beitrag veranschaulicht gut, wie wichtig Erste Hilfe sein kann, aber auch, wie herausfordernd es ist, sich dazu zu überwinden:

Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?

Haben Sie selbst schon einmal Erste Hilfe geleistet? In welcher Situation war das? Oder waren Sie umgekehrt selbst darauf angewiesen? Haben Sie einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht? Und diesen auch aufgefrischt? Tauschen Sie sich im Forum aus! (Magdalena Waldl, 27.10.2022)