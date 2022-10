"Ich habe meinen Traumprinzen gefunden": Gina mit ihrem Siegfried. Foto: ORF/TALK TV/Andi Scheurer

In Zeiten wie diesen dürstet uns nach positiven Nachrichten. Die sind angesichts der Weltlage derzeit ja eher selten. Umso schöner ist es, wenn uns der ORF und Nina Horowitz am privaten Glück der Kandidatinnen und Kandidaten der "Liebesg'schichten und Heiratssachen" teilhaben lassen. Für die Bilanzsendung – Donnerstag, 20.15 Uhr in ORF 2 – hat Horowitz Paare getroffen, die via ORF-Kuppelshow ihr neues Liebesglück gefunden haben.

Sieben ehemalige Singles erzählen, wie es ihnen nach der Sendung ergangen ist. Und zum ersten Mal in der Geschichte der Sendung verliebten sich eine Kandidatin und ein Kandidat ineinander. Die ehemalige Swingerclub-Besitzerin Gina und Ex-Finanzdirektor Siegfried waren beide via "Liebesg'schichten und Heiratssachen" auf der Suche und haben sich gefunden. Und wie! Die beiden schwärmen so voneinander, dass es eine wahre Freude ist.

"Sexuelles Feuer"

"Ich habe Gina gesehen und sie sofort wunderbar gefunden. Sie ist eine Frau mit Format. Eine Lady. Sie ist die Traumfrau, die ich immer gesucht habe", sagt Siegfried über seine neue Liebe. Und Gina: "Ich kann Siegfried nur zustimmen. Ich habe meinen Traumprinzen gefunden." Siegfried war auf einer Suche nach einer Frau, bei der "das sexuelle Feuer noch nicht erloschen ist". Und? "Bei Gina brennt es, und zwar ordentlich." Danke, alles Weitere geht uns jetzt echt nichts an.

Aber nicht nur Gina und Siegfried haben es kuschelig, Heli strahlt, er hat mit Conny einen "Lottosechser" gemacht, sagt er. Der Sprücheklopfer ("Ich bin tippi-toppi. Ich bin der Heli, der Galoppi") und seine Conny sind seit Oktober 2021 ein Paar. Man merkt gleich, die beiden haben es recht lustig miteinander. Und sie ergänzen sich perfekt, erzählen sie. Ein Beispiel: Sie hat das rechte Knie operiert, er das linke. Oder umgekehrt. Egal.

Für seine neue Liebe Sabine hat Walter – "Lieblingsessen: Schweinsbraten, Schnitzel" – sogar seinen Speiseplan zumindest ein bisschen umgestellt, jetzt mag er auch Brokkoliröschen. Sabine bereite das Gemüse fantastisch zu, sie hilft ihm dabei, sich gesünder zu ernähren. Also, wenn das nicht Liebe ist! Sabine schwärmt: "Wir haben uns gesucht und gefunden." Und auch für Flo ("Ich stehe bei Männern auf eine Kombination aus Muskeln und Wampen") wird sich künftig so einiges ändern. Sein neuer Partner Biro zieht von Frankfurt zum Langzeitsingle nach Wien.

Guter Rat der Hausärztin

Dass FFK-Fan Charly glücklich verliebt ist, hat er seiner Hausärztin zu verdanken. "Bewirb dich endlich bei den 'Liebesg’schichten'", hat sie ihm geraten. Ein Plan, der aufging. "Es wäre ja möglich, dass irgendjemand in der Weltgeschichte herumsaust, der genauso irre ist wie ich", sagte er in seiner Bewerbung. Und siehe da, jetzt hat er mit Annemarie eine Partnerin an seiner Seite, die mit seinem Sinn für Humor umgehen kann ("Ich habe gar nicht gewusst, dass ich so attraktiv bin"). Seine Hausärztin freut sich für ihn. Und wir uns auch.

Weit über hundert Zuschriften hat Buschauffeur Fritz bekommen. Er hat 2018 – damals noch gemeinsam mit Elizabeth T. Spira – nach einer neuen Partnerin gesucht. Bei Andrea aus Salzburg hat es dann so richtig gefunkt. Diesen Sommer haben die beiden geheiratet. Statt der Eheringe zieren jetzt Tattoos ihre Ringfinger. Für immer. Alles Gute! (Astrid Ebenführer, 20.10.2022)