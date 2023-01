Nicht wenige Großstädterinnen und Großstädter brauchen ihre Urigkeitsinseln, um den Anpassungsschock zu verarbeiten und von den urbanen Anforderungen und Zumutungen wenigstens zeitweilig ausspannen zu können.

Urig" und "Großstadt" (oder gar "Metropole") sind Begriffe, die man nur schwer zusammenbringt. Kein Mensch käme auf die Idee, New York, Paris oder Tokio "urig" zu nennen. Mit Wien verhält es sich ähnlich. Wien mag charmant, walzerselig, depressiv, sogar ein "Taschenfeitl" (André Heller) oder auch nur "anders" sein, aber von einer "urigen Donaumetropole" hat man noch nichts gehört.

Offenbar steckt im Urtümlichen und Urwüchsigen, das mit dem "Urigen" gemeint ist (die Nebenbedeutung "sonderbar", "seltsam" lassen wir hier einmal außer Acht), auch etwas Ländliches oder Provinzielles, dem es an einer elementaren Großstadtkompatibilität mangelt. Urigkeit wird man eher in 500-Seelen-Dörfern erwarten als in Agglomerationen von einer Million Einwohnern und mehr.

Das heißt nun nicht, dass es in Wien (und Paris, New York und Tokio) nichts Uriges gäbe, keineswegs. Nicht wenige Großstädter, vor allem solche, die es erst seit kurzer Zeit in die Großstadt verschlagen hat, brauchen ihre Urigkeitsinseln, um den Anpassungsschock zu verarbeiten und von den urbanen Anforderungen und Zumutungen wenigstens zeitweilig ausspannen zu können: Raus aus dem Straßenlärm und dem Bleigeruch der Auspuffgase, hinein in die gute Bauernstube. Das Stadt-Urige existiert also, und es existiert in vielerlei Geschmacksrichtungen. "Geschmacksrichtung" ist hier die passende Metapher, weil sich dieses Urige bevorzugt auf kulinarischem Gebiet offenbart. Eine banale Google-Recherche spuckt unter dem Begriffspaar "Wien" und "urig" seitenweise Hinweise auf Gastgewerbebetriebe mit urigem Charakter, uriger Einrichtung und urigen Speisen aus, nach denen, außer den Neogroßstädtern, auch die Bewohnerinnen und Bewohner von Bobostan gelegentlich lechzen mögen, wenn ihnen die Avocado-Toasts und veganen Buddha-Bowls gerade einmal beim Hals heraushängen.

Schummrigkeit

Statt überkandidelter Gerichte mit hohem kosmopolitischem Chichi-Faktor kommt dann eben der Zwiebelrostbraten oder, noch urtümlicher, der nicht nur von seiner Bezeichnung, sondern auch von seinem Kaloriengehalt her ungemein rustikale Bauernschmaus auf den Tisch. Verzehrt werden solche Speisen tunlichst in halbschummriger Beleuchtung inmitten holzvertäfelter Wände. Ein wenig Zither-, Ziehharmonika- oder Hackbrettmusik dazu vertieft das Urigkeitserlebnis ungemein.

In Wien gibt es fast jeden Typus von autochthonem Gastgewerbebetrieb auch in einer urigen Ausgestaltung, also neben dem stilistisch neutralen Restaurant das urige Restaurant, das urige Gasthaus (Kaffeehaus, Beisl, Tschocherl etc.) oder den urigen Biergarten. Das tief sich ins Erdreich hineinbohrende Weinkellerlokal ist praktisch ausnahmslos urig, weil die Besucher dort unweigerlich vom Lebensgefühl des steinzeitlichen Höhlenmenschen ereilt werden. Urwüchsiger geht nicht mehr. Dieses gesamte verlockende Angebot gibt es in Qualitätsstufen von grindig bis nobel, und an der städtischen Peripherie findet man es ebenso wie mitten im ersten, siebenten oder achten Bezirk. Schwieriger auf dem Urigkeitsmarkt haben es Dönerbuden, Chinarestaurants oder Pizzerien, wo sich die Simulation des Exotischen nur schlecht mit Bestrebungen zur Herstellung von Urigkeit vereinen lässt.

kuh(f)laden

Sprechen wir schließlich von Phänomenen, die definitiv mehr urig tun, als sie urig sind: Diskotheken im Kuhstall- oder Almhüttenlook, unvermutet mitten in der Stadt aufpoppende Oktoberfest-Imitationen oder Kirtage, auf denen sich strukturell urbane Individuen, die man gestern noch im Businessoutfit gesehen hat, plötzlich in Dirndl und Lederhose präsentieren. Das Einzige, was da noch zur atmosphärischen Abrundung fehlt, sind frisch vom Land importierte Kuhfladen als Bodendekoration. Dass solche Lokalitäten und Veranstaltungen so authentisch sind wie die Heimatklänge von Volks-Rock-’n’-Roller Andreas Gabalier: geschenkt. Soll man sich darüber echauffieren? Aber wo denn. Großstädter, die ihren Namen verdienen, pflegen mit allen Plagen, die es gibt, einen urbanen Umgang, selbst wenn man dazu die Augen verdreht. Das bisschen Kommerz- und Pseudo-Urigkeit, so sehr es auf die Nerven gehen mag, werden wir gerade auch noch verdauen. (Christoph Winder, 16.1.2023)