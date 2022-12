Messermacher Kappeller

Unweit des Stephansplatzes, in einer kleinen Gasse versteckt, liegt der Wiener Shop der in Salzburg beheimateten Firma Kapeller GmbH. Hier gibt es wunderbar gefertigte Messer vom Feitel für den Hosensack bis hin zu größeren, scharfen "Kalibern". Auch Workshops sind im Angebot des Traditionsunternehmens.

Rauhensteingasse 5, 1010 Wien, 0676 843 52 95 50, Mo–Sa 10.30–13.30, 14–18, messermacher.at

---

Boutique Café Annabelle

Das sehr instagrammable (kein zu unterschätzender Faktor!) Boutiquecafé hat derzeit ein Soft Opening. Es gibt Third-Wave-Kaffeespezialitäten wie den Creamy Nitro Oat Milk Cold Brew, dazu kleine Snacks und Köstlichkeiten wie Croissants. Wir vermuten: Wiens Influencer-Szene hat damit einen neuen Stopover. Herrengasse 5, 1010 Wien, 0676 347 20 99, Mo–Fr 8–18, Sa–So 10–18, instagram.com/boutiquecafe.wien



---

Palais Interiors

Sophie Clary-Aldringen betreibt im Palais Ferstel ein Einrichtungsgeschäft. Dessen Herzstück sind Lampenschirme, bespannt mit feinen Stoffen mit unterschiedlichen Motiven. Der Laden bietet darüber hinaus weitere Leuchten, diverse Wohntextilien und ausgefallene Accessoires. Herrengasse 14, 1010 Wien, 01 535 24 88, Mo–Fr 10–18.30, Sa 10–17, palais-interiors.com

---

O*BOOKS

Die Germanistin und Sozialpädagogin Bianca-Maria Braunshofer und die Buchhändlerin Katja Fetty stehen hinter O*Books, einer Buchhandlung mit Fokus auf feministische und queere Literatur sowie auf Werke marginalisierter Stimmen. Plus: große Auswahl an Kinderbüchern. Bruno-Marek-Allee 24/1, 1020 Wien, 0676 406 73 19, Mo–Fr 10–19, Sa 10–16, o-books.at

---

Nanna

Skandinavischer Wohndekor bei Nanna. Foto: Nanna Wien

Der Name des Geschäfts stammt von einer nordischen Göttin, und Sachen aus dem Norden, die das Zuhause verschönern, sind es, die man bei Nanna entdecken kann. Bis vor kurzem im sechsten Bezirk in der Barnabitengasse beheimatet, übersiedelte man im Juli in die Margaretenstraße. Margaretenstraße 6, 1040 Wien, Di–Fr 13–18, Sa 10–17, nanna-wien.at

---

Flowercompany

Der kleine Laden in Margareten ist die erste Anlaufstelle für Zimmerpflanzen. Neben Klassikern wie Monstera deliciosa, Caladium oder Alocasia findet man im Indoor-Dschungel der Flowercompany auch Raritäten und Trendpflanzen – inklusive kompetenter Beratung, um die Pflanze nicht gleich zu töten. Pilgramgasse 4, 1050 Wien, 01 581 04 72, Mo–Sa 10–18, flowercompany.at

---

Indigo Express

Industrial, indische und Vintage-Möbel gibt es im Souterrain des Indigo Express. Esstische von indischen Hochzeitsfeiern, Truhen und Vitrinenschränke im Used-Look sowie allerhand Deko-Schnickschnack hat man hier im Angebot. Alle paar Wochen lädt das Geschäft zu einem Lagerabverkauf in den zehnten Bezirk ein. Linke Wienzeile 108, 1060 Wien, 0664 946 92 54, Di 11–18, Mi–Fr 12–18, Sa 11–17, indigoexpress.at

---

Musette

Gemütliches Salon-Feeling im Concept-Store Musette. Foto: Jakob Gsöllpointner

Isabelle Blancs Shop in der Westbahnstraße ist Buchhandlung, Papeterie und ein Ort für Überraschungen. Denn alle drei Monate stellt sie das Geschäft unter ein neues Motto, das mit einer Gastexpertin umgesetzt wird. So gab es schon "Riechen" oder "Clownin" als Schwerpunkt, derzeit geht es um "Spielen"". Westbahnstraße 50, 1070 Wien, 0676 533 67 32, Di–Fr 11–19, Sa 10–18, musetteshop.com

---

Tschechisches Wohndesign

Turnhallenatmosphäre im Vintage-Möbelhaus Tschechisches Wohndesign. Foto: Radka Prutka

Leder-Medizinbälle, Turngeräte und Möbel aus fünf Jahrzehnten tschechischen Designs versammelt Radka Prutka in ihrem beeindruckenden Schauraum im siebenten Bezirk. Neben vielen Vintage-Möbeln werden auch einige neue Stücke aus eigenem Entwurf im Stil des tschechischen Funktionalismus aus einer Manufaktur in Tschechien angeboten. Zieglergasse 65, 1070 Wien, geöffnet nach Vereinbarung, 0699 190 038 73, tschechisches-wohndesign.at

---

Glashütte Comploj

Filigrane Glasskulpturen im Showroom der Glashütte Comploj. Foto: Glashütte Comploj

Beim Betreten des in Weiß gehaltenen Raums, in dem zahlreiche Podeste stehen, fühlt man sich fast wie in einem Museum für moderne Kunst. Mitten im siebenten Bezirk betreibt Robert Comploj eine Glashütte. Neben Skulpturen und Gebrauchsgegenständen werden auch Kurse angeboten für all jene, die sich selbst am Formen des flüssigen Glases versuchen wollen. Westbahnstraße 18, 1070 Wien, 0670 506 12 58, Mo–Sa 10–18, glashuettecomploj.at

---

We are flowergirls

Handgemachte Bouquets aus seidenen Vintage-Blüten und getrockneten Gräsern vor dem Blumenladen We are Flowergirls. Foto: We are flowergirls

In der Lange Gasse im achten Bezirk ist das ganze Jahr über Blumensaison. Denn im Concept-Store We are Flowergirls mit angeschlossenem Atelier werden getrocknete Blumen und Gräser sowie seltene Vintage-Seidenblumen zu Kränzen und Bouquets verarbeitet. Wer selbst lernen möchte, wie das funktioniert, kann einen Workshop bei den Expertinnen vor Ort buchen. Lange Gasse 70, 1080 Wien, 0677 63 25 01 78, Mo–Fr 9.30–18.30, Sa 10–17, weareflowergirls.com

---

Aito

Butterdosen, Vasen oder Hocker – das klingt vielleicht banal, sieht aber spektakulär aus. Zumindest wenn Elena Cooke und Jakob Posch am Werk waren. Unter dem Namen Aito kreieren sie wunderschöne Gebrauchsgegenstände aus heimischem Holz, die es online oder im Showroom in der Blindengasse zu bestaunen gibt. Blindengasse 38, 1080 Wien, aito.at

---

Mano Design

Hinter Mano Design steckt die Künstlerin Hedwig Rotter. Sie stellt Leuchten, Vasen und Accessoires aus hochwertigem Porzellan her, aber auch Objekte für den gedeckten Tisch, wie sie es nennt. Diese entstehen in Handarbeit in ihrem Atelier in Ottakring und sprechen eine moderne, funktionale Formensprache. Grundsteingasse 36/1–3, 1160 Wien, 0699 19 24 78 24, Di–Fr 12–18, manodesign.at

---

Kunststopferei Pavlovsky

Der Lieblingsmantel hat ein Loch, der selbst gestrickte Pullover eine Laufmasche? Wenn da jemand helfen kann, sind es die Kunststopfer in der Predigergasse. Kleinere Malheure werden fast unsichtbar behoben, bei sehr feinen Materialien kommen kunstvolle Ziernähte zum Einsatz. Predigergasse 3, 1010 Wien, 01 512 54 07 Mo–Do 8–17, kunststopferei.at

---

Biester Hutmode

Wer individuelle Hüte, Kappen, Mützen, Fascinators sucht, ist bei Hutmacherin Eva Siebert genau richtig. Sie fertigt in der Leopoldstadt Kopfbedeckungen nach Maß. Wer Lust hat, kann ihr im offenen Atelier sogar bei der Fertigung über die Schulter schauen. Große Pfarrgasse 12, 1020 Wien, 0680 441 27 44, Mi–Fr 10–18, Sa 10–13, hutmode-biester.com

---

Torland

Das Gründerteam von Torland sieht seine Modemarke als Gegenpol zur Fast Fashion. Es entschloss sich, langlebige, zeitlose Basics (angefangen hat alles mit Jeans) zu entwickeln, die nicht nur nachhaltig hergestellt werden, sondern auch ethischen Standards gerecht werden. Landstr. Hauptstr. 108, 1030 Wien, 01 786 61 87, Mo 13.30– 18.30, Di–Fr 10–13, 13.30–18.30, Sa 10–16, torland-jeans.com

---

Humana Wieden

Wo shoppen die Generation Alpha oder Modeschülerinnen? Nicht in Bobo-Boutiquen. Kreislaufwirtschaft ist den Youngsters nämlich nicht nur ein Begriff, sondern ein Wert – und in der neuen Humana-Filiale finden sie mit Geduld und Gespür spannende Vintage-Mode. Die Einnahmen gehen zudem an einen karitativen Zweck. Wiedner Hauptstraße 72–74, 1040 Wien, Mo–Fr 9–18.30, Sa 9–16, humana.at

---

Wolfmilch

Wolfmich ist eine Mischung aus Archiv und Vintage-Laden, dessen Betreiber mit einer kuratierten Auswahl an Designerstücken, unabhängigen Labels und unsigniertem Vintage nach dem "Wert außerhalb der konventionellen Modekanäle suchen". Das Geschäft beherbergt eine Kollektion, die aus Herren- und Damenmode besteht. Gumpendorfer Str. 51, 1060 Wien, 01 581 35 36, Mo–Fr 11–19, Sa 11–18, wolfmilch.com

---

Anouk Store

Minimalistisch und schlicht werden im Anouk Store ausgesuchte Labels präsentiert. Foto: Anouk Store

In der Wiener Westbahnstraße gibt es eine neue Anlaufstelle für Fans besonderer Mode, Düfte, Publikationen. Vincent Unden-Dimou hat gemeinsam mit Manuel Haring den Anouk Store gegründet. Dort gibt es ausgesuchte Labels wie Our Legacy, Wood Wood, Kangol, Christina Seewald, Lacoste. Westbahnstraße 16, 1070 Wien, 01 890 69 84, Mo–Fr 11–19, Sa 11–18, instagram.com/anouk_store

---

Wier

Wenn sich zwei junge Wiener Modemarken – Franz und NKSP – auf ein Packl hauen, dann kommt ein Shop wie das Wier heraus. Dort bekommt man nicht nur Produkte dieser Labels, sondern eine große Auswahl an Pullis, Shirts, Schmuck, Schuhen, (sexy) Kerzen etc. anderer unkonventioneller wie nachhaltiger Brands. Neubaugürtel 4/1, 1070 Wien, 0677 61 68 11 04, Mo–Fr 10–19, Sa 10–18, wier.at

---





Caffé vom See

Sortenrein und schonend rösten Michael Helml und sein Bruder Thomas den "Caffé vom See". Ursprünglich für das familieneigene Hotel Villa Verdin am Millstätter See in Kärnten gedacht, kann man mittlerweile auch im fünften Bezirk in Wien ein Tässchen des Kaffees genießen oder die Röstung mit nach Hause nehmen. Kettenbrückengasse 17, 1050 Wien, 0677 63 25 01 78, Mo–Fr 9–17, caffevomsee.at

---

Döner Brutal

Javier Mancilla, Sendi Gbinia und Xaver Kislinger sind angetreten, um den Döner zu würdigen – mit Schulterspitz vom Spieß und hausfermentierten Paradeisern. Wer das schmale Lokal Döner Brutal nicht mit leeren Händen verlassen will, muss zeitig da sein: Wenn die Ware hier ausverkauft ist (und das kann passieren!), wird der Laden früher zugemacht. Gumpendorfer Straße 33, 1060 Wien, Mo–Sa 11–19, www.instagram.com/doenerbrutal

---

The Donut Corner

Liebhaberinnen und Liebhaber des feinen Germgebäcks werden hier garantiert auf ihre Kosten kommen. Für jeden Geschmack sollte etwas dabei sein, ob etwas süßer oder doch besser in gesunder Version. Die Donuts und Cronuts werden handgemacht. Es gibt sie gefüllt, ungefüllt, klassisch oder vegan. Bagels, Kaffee und frischgepresste Fruchtsäfte runden das Angebot ab. Alser Straße 27, 1080 Wien, 0664 230 49 10, Mo–Fr 9–18, Sa 10–17, thedonutcorner.at

---

The Underdog Bar

Cocktails und Hotdogs? Das geht in der Underdog Bar super zusammen. Neben einer ordentlichen Getränkeauswahl (u. a. werden auch hausgemachte Limos angeboten) gibt’s Hotdogs in verschiedenen Variationen, die man vielfach auch in vegetarischer oder veganer Variante bestellen kann. Neuerdings bietet man auch einen Catering-Service an. Schlösselgasse 24, 1080 Wien, 0650 774 74 86, Di–Do 18–23, Fr, Sa 18–3.30, underdog.bar

---

italienisches Flair im urigen Bistro Piccola Trieste. Foto: Piccola Trieste

Piccola trieste

So nah liegt Triest! Das kleine Lokal, gleich um die Ecke vom Jazz-Club Porgy & Bess in der Wiener Innenstadt, ist so gut wie urig. Das Ehepaar Ivancich, beide aus Triest stammend, bietet u. a. Wein aus dem Friaul, aus Slowenien und Istrien an und kredenzt hauptsächlich allerlei kalte Köstlichkeiten wie Wurst, Käse und Bruschetta. Jakobergasse 4, 1010 Wien, 0660 394 63 45, Mo–Sa 15–22, piccolatrieste@gmail.com

---



Anna & Jagetsberger

Das Café in der Breitenseer Straße – gleich bei den Breitenseer Lichtspielen – ist mit seinem täglich wechselnden Mittagsangebot ein kulinarischer Lichtblick im Grätzel. Nur einen kleinen Spaziergang entfernt, in der Märzstraße 87, betreibt man seit kurzem auch ein Gasthaus. Breitenseer Straße 40, 1140 Wien, 0699 10 62 00 26, Mo–Fr 11–22 Uhr, anna-jagetsberger.at

---

Restaurant Wohnküche

Nur wenige Tische in einem Ecklokal – und im Sommer Bierbänke davor – stehen Andreas Brunner für ideenreiche Kost in der kulinarisch unbeleckten Brigittenau zur Verfügung. Alles wirkt hier mit Bedacht ausgesucht: die Zutaten, das fulminant freundliche Team und das Grätzel. Traunfelsgasse 1, 1200 Wien, 0677 63 10 59 72, Di–Sa 17–24, wohnkueche.at

---

Leschanz Schokolade

In einem der ältesten Geschäfte der Stadt wird von einem Familienbetrieb Schokolade in allen möglichen Formen angeboten. Man könnte auch von einem kleinen Himmel für Schokotiger und Naschkatzen sprechen. Freisingergasse 1, 1010 Wien, 01 596 78 77, Mo–Fr 10–18 Uhr, Sa 10–17 Uhr, leschanz.at

---

Banlieue

Dosenfutter? Sieht in Frankreich oder Portugal sexy aus. Mit hübschen Fischkonserven werden dort ganze Geschäfte gefüllt. Wer diese in Wien sucht und dazu vietnamesische Snacks kosten will, wird im Banlieue am Volkertmarkt fündig. Volkertmarkt, 1020 Wien, 0690 10 24 77 24, Di–Sa 11–14.30, 17–21, banlieue.at

---

O’Terra

Gegrillte Oliven, getrocknete Tomaten und vor allem hochwertiges Olivenöl kann man an Samstagen nicht nur am Kutschkermarkt, sondern auch im kleinen Laden im vierten Bezirk kaufen. Mediterranes Catering wird ebenfalls angeboten. Margaretenstraße 50, 1040 Wien, 0650 926 58 12 Mo–Fr 9.30–18.30, Sa 9–15, o-terra.com

---

Meinklang

Das Gemüse, das im Garten der Familie Michlits im Burgenland wächst, kann man seit gut einem Jahr im Hofladen Meinklang im fünften Bezirk kaufen. Der Hofladen ist zugleich Café und Bistro. Hier gibt’s von Frischfleisch über Wurst- und Milchprodukte bis hin zu Fermentiertem alles, was man vom gutsortierten Bobo-Greißler erwartet. Margaretenstraße 58, 1050 Wien, 0664 384 94 70, Di–Sa 9–21.30, meinklang.at

---

Tudo Bem

Fischkonserve aus dem Tudo Bem. Foto: Otto Beigelbeck

Eigentlich wollten Manuela und Viktor Riemer ihren Ruhestand in Portugal verbringen. Stattdessen holten sie Portugal nach Wien und verkaufen Spezialitäten wie Fischkonserven, feine Schokolade oder Olivenöl. Dazu kommen zahlreiche Sorten Portwein, über den man im Rahmen von Verkostungen auch einiges erfahren kann. Margaretenstraße 71, 1050 Wien, Di–Fr 12–19.30, Sa 12–16, tudo-bem.at

---

Herr Karl

Inmitten des siebenten Bezirks hat Karl Münnich seinen Traum wahr werden lassen: Vor einem Monat eröffnete er seine Genussgreißlerei in der Westbahnstraße. Münnich setzt auf biologisch und regional produzierte Waren. Im Angebot: frisches Obst und Gemüse, Käse von Brie bis Ziegenkäse und hausgemachte Mehlspeisen. Westbahnstraße 2, 1070 Wien, 0699 18 38 29 34, Mo–Sa 8–18, herrkarl.wien

---

Casa Mexico

Authentisches mexikanisches Essen verlangt häufig nach speziellen Zutaten: in Adobo-Sauce eingelegte Chipotle-Chilis zum Beispiel oder schwarze Bohnen aus der Dose. Das alles gibt es im siebenten Bezirk. Tortillas auch. Und für Zuckergoscherln dürfen Dulce de Leche und mexikanische Süßigkeiten nicht fehlen. Siebensterngasse 16A, 1070 Wien, 01 315 45 39, Mo–Fr 10.30–19.30, Sa 10–18, casamexico.at

---

Espressokultur

Foto: REUTERS Fotograf: Luisa Gonzalez

Wie kommt man daheim an Barista-Espresso? Mit guten Bohnen und einer Siebträgermaschine, die jeden Morgen zuverlässig brüht und notfalls unkompliziert repariert werden kann. Deshalb zerlegt Stefan Schopfhauser alle Maschinen selbst, ehe er sie im Shop anbietet. Perfekter Service bei Kaffeemühlen und Siebträgern. Linzer Straße 412, 1140 Wien, 01 416 45 47, Di–Fr 9.30–12, 13.30–18, Sa 9.30–14, espressokultur.at

---

Das Mehlspeislabor

Das Hauptgeschäft des Mehlspeislabors besteht aus prächtigen Torten, die auf Bestellung gefertigt werden. Als wegen der Corona-Pandemie aber Feste ausfallen mussten, hat man auch einen Straßenverkauf etabliert. Im Sortiment gibt’s Blechkuchen, Brownies und absolut köstliche (Schoko-)Cookies. Gurkgasse 55, 1140 Wien, 0699 17 17 07 91, Mo–So 10–17, mehlspeislabor.at

---

AISAWAN Boutique Spa

Bucht man eine Massage, eine Gesichtsbehandlung, den Besuch eines Hamam oder andere Verwöhnprogramme bei Aisawan, hat man die Möglichkeit über Treppen in sehr alte Gemäuer der Innenstadt hinabzusteigen. So schön wie aufregend und sogar ein wenig spooky. Einen Termin zu vereinbaren wird empfohlen. Grünangergasse 8, 1010 Wien, 01 890 85 01, Mo–So 11–21, aisawanspa.at

---

Le Parfum

Ein Besuch in einer Parfümerie kann mitunter herausfordernd sein– die intensive Mischung der zahlreichen Billigdüfte beißt in der Nase. Anders bei Le Parfum. Hier setzt man auf hochwertige Nischendüfte von internationalen Labels. Kompetentes Personal bietet Orientierung in dem breiten Angebot an komplexen Kompositionen. Petersplatz 3, 1010 Wien, 01 535 39 39, Mo–Sa 10–18, leparfum.at

---

Cosmeterie

Eigentlich ist Cosmeterie ein Beauty-Onlineshop. Doch seit kurzem gibt es auch ein Geschäft im ersten Bezirk. Das Sortiment umfasst Hype-Marken wie Paula’s Choice oder Ilia Beauty. Auch Beauty-Behandlungen wie Mani- und Pediküre oder Gesichtspflege werden vor Ort angeboten. Walfischgasse 8, 1010 Wien, 0800 556 64 05 36, Mo–Fr 10.30–19, Sa 10.30–18, cosmeterie.com

---



Sven Strasser

Neben ihrer Gutsverwaltervilla im Weinviertel betreiben Sven und Felix Strasser seit kurzem einen eigenen Shop im siebenten Bezirk. In dem historischen Gemäuer gibt es allerlei Erzeugnisse aus der Feder von Sven Strasser zu kaufen: Kosmetikprodukte wie Duftkerzen, Cremes und Parfums sowie Gewürzmischungen, Gin und Tee. Sankt-Ulrichs-Platz 2, 1070 Wien, 01 99 48 26, Di, Mi 11–18.30, Do, Fr 10.30–19, Sa 10.30–18, strasser.shop

---



Rami

Kaum ein Trend hält sich so lange wie jener ums Töpfern. Noch immer machen sich die Menschen liebend gern die Hände mit Lehm schmutzig. So auch im Keramikstudio Rami in Wien-Leopoldstadt. Dort können Neulinge die Basics des Handwerks erlernen und Fortgeschrittene mit Gleichgesinnten ihrer Leidenschaft frönen. Volkertplatz 15, 1020 Wien, 0660 153 95 86 Di, Fr 9–21, Mi, Do 9–18, Sa 13–18, rami-ceramics.com

---



Verein Wiener Spaziergänge

Eingesessene Wienerinnen und gelernte Wiener werden erstaunt sein, was es bei einer Führung durch ihre Stadt noch zu entdecken gibt. Bei Themen wie "High in Wien" lernt man die Hauptstadt aus Sicht von morphiumsüchtigen Prinzen und alkoholkranken Musikern kennen. Rund 30 Guides bieten täglich erhellende Touren an. Vereinssitz: Wimmergasse 9, 1050 Wien, 0664 260 43 88, unterschiedliche Termine, wienguide.at

---



Crime Runners

Escape Rooms, also Rätselspiele in realer Umgebung, boomen. Spaß machen sie aber nur, wenn die Geschichten logisch und lösbar geschrieben sind. In Wien hat sich Crime Runners viele feine Storys ausgedacht und die Rätselräume liebevoll mit tollen Requisiten ausgestattet. Derzeit gibt es vier Geschichten mit mehreren Episoden. Hernalser Gürtel 24 und Maria-Theresien-Str. 3, 1090 Wien, 01 997 29 39, nach Vereinbarung, crimerunners.at

---



Senserei

"Sensen macht Sinn" lautet das Motto von Doris Fröhlich und Georg Gasteiger. Mit ihrer Senserei treten sie gegen den Kurzrasenfetisch an. Ihr Ziel: Gärten sollen mithilfe des Sensenmähens wieder lebendige Oasen werden. Sie bieten neben handgefertigten Sensen auch einschlägige Mähkurse für Stadtbauern an. Sechshauser Straße 97, 1150 Wien, 0699 19 01 32 84 Do, Fr 14–18 und nach tel. Vereinbarung, senserei.at

---



Bogenparcours am Kahlenberg

Wer pirscht in Heerscharen durch den Wienerwald und schießt auf Gummitiere? Immer mehr Hobby-Bogenschützen in 3D-Parcours wie jenem auf dem Kahlenberg. Vier Rundkurse mit insgesamt 90 lebensgroßen Zielen werden im Winterhalbjahr etwas weniger frequentiert, weil man dann die eigene Ausrüstung mithaben muss. Josefsdorf 47, 1190 Wien, 01 320 04 76, erlebniswelt-kahlenberg.at

(DER STANDARD, Leben in Wien, 4.12.2022)