Digitales Amt, ID Austria, eAusweise: So bringen Sie ihren "Deckel" auf das Smartphone

Der Weg zum digitalen Führerschein ist nicht frei von Fallstricken. Foto: APA/HANS KLAUS TECHT

Seit 2019 wurde daran gearbeitet, jetzt ist es endlich so weit: Österreicherinnen und Österreicher können ihren Führerschein im Scheckkartenformat durch einen digitale Variante ersetzen und haben somit ihre Lenkberechtigung immer am Smartphone mit dabei. Doch der Weg zum digitalen Führerschein ist nicht frei von Tücken. Deshalb möchten wir Sie in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung durch den Prozess begleiten.

Schritt 1: Was brauche ich?

Zuerst braucht man ein kompatibles Android- oder Apple-Smartphone mit iOS 13 oder Android 8 aufwärts. Darüber hinaus muss das Gerät über einen Fingerabdruck-Scanner oder Gesichtserkennung verfügen. Außerdem muss die Vollversion der ID Austria für Android oder iOS installiert sein sowie die App eAusweise für Android oder iOS. Darüber hinaus muss man einen Führerschein im Scheckkartenformat verfügen. Mit dem alten rosa "Deckel" in Papierform ist eine Umstellung auf den digitalen Führerschein nicht möglich. Um die App nutzen können, muss man das 14. Lebensjahr vollendet haben.





Wer bereits eine behördlich bestätigte Variante der ID Austria hat, kann von hier direkt zu Schritt 3 springen.





Schritt 2a: Wie komme ich zur Vollversion der ID Austria, wenn ich eine behördlich registrierte Handysignatur habe?

Wer bereits über eine Handysignatur verfügt, kann auf die Vollversion von ID-Austria umsteigen. Das passiert in der App Digitales Amt (hier zum Download für Android oder iOS). Öffnen Sie diese und und drücken Sie im Bereich "ID Austria (Vollfunktion)" auf "Aufwerten auf Vollfunktion". Anschließend müssen die Personalausweis- oder Reisepassnummer eingegeben werden, und die Signaturanfrage muss digital unterschrieben werden. Für den Umstieg der behördlich registrierten Handysignatur auf die ID Austria ist kein Gang zur Behörde nötig.

Der Ablauf zur Aufwertung der ID Austria, wenn man eine behördliche registrierte Handysignatur hat. Foto: BMF

Schritt 2b: Ich möchte eine ID Austria, habe diese aber nicht bei Finanz Online, dem Magistrat oder der Bezirkshauptmannschaft registriert.

In diesem Fall bleibt einem der Amtsweg nicht erspart. Die Behörde muss Ihre Identität feststellen, um die Vollversion der ID Austria freizuschalten – auch wenn Sie bereits über eine Handysignatur verfügen. Das betrifft vor allem jene, die ihre Handysignatur über die Post oder A1 beantragt haben. Beim Behördengang ist es wichtig, einen gültigen Reisepass, Personalausweis oder Führerschein sowie ein aktuelles Passfoto mitzunehmen. Sie müssen aber nicht unbedingt zur Bezirkshauptmannschaft oder zum Magistrat gehen, auch viele Finanzämter und Gemeinden bieten mittlerweile die Registrierung der ID Austria an. In Zukunft soll die Registrierung auch bei Notaren möglich sein. Eine vollständige Liste der Registrierungsbehörden findet man hier. Sicherheitshalber sollte vorher ein Termin vereinbart werden.

Schritt 2c: Ich habe weder Handysignatur noch die App Digitales Amt installiert.

In diesem Fall müssen Sie zuerst die App Digitales Amt installieren und sich vorregistrieren. Anschließend muss man mit einem gültigen Personalausweis, Reisepass oder Führerschein sowie einem aktuellen Passfoto zur Behörde gehen (siehe Schritt 3). Sicherheitshalber sollte auch hier ein Termin vereinbart werden.

Schritt 3: Geschafft, ich habe eine gültige und von der Behörde bestätigte ID Austria. Was jetzt?

Installieren Sie die App eAusweise. In dieser werden die Führerscheindaten gespeichert. Sie dient gleichzeitig als Wallet, also als digitale Geldbörse, für zukünftige Ausweise. Je nach Betriebssystem des Smartphones muss entweder die Android- oder iOS-Version installieren. Die App führt einen dann durch den weiteren Verlauf. Sie müssen mittels Ihrer ID Austria via die App Digitales Amt die eAusweise aktivieren, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Geschafft! Ihr digitaler Führerschein ist nun auf Ihrem Smartphone gespeichert. (Peter Zellinger, 20.10.2022)