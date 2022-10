Es gab Geschichten über sie, aber nur wenige wissenschaftlich fundierte Aufzeichnungen: Schwarze Kanadische Luchse sind in freier Natur eine ausgesprochene Rarität. Nun sind einem Biologen am Rande einer Stadt im kanadischen Yukon die ersten Videoaufnahmen einer solchen Raubkatze gelungen – ein zoologischer Jackpot. Die Bilder verraten offenbar auch etwas darüber, warum man dieser imposanten Farbvariante kaum begegnet.



Seltene Begegnung

"Es hatte ein schwarzes Fell mit durchgehend weiß-grauen Deckhaaren. Außerdem weißlich-graue Haare im Gesichtsbereich, auf der Schnauze und in den Rückenregionen", berichtete Thomas Jung. Der Wildtierbiologe im Umweltministerium der Regierung des Yukon wusste, worauf er achten musste, als er sich dem schwarzen Luchs am 29. August 2020 in der Nähe der Stadt Whitehorse gegenübersah.

Video: Völlig entspannt wirkt die dunkle Großkatze zwar nicht, aber auch nicht in heller Panik. ScienceAlert

Die Raubkatze war während dieser Begegnung etwa 50 Meter von Jung entfernt, die Anwesenheit von Menschen schien sie zunächst nicht groß zu beunruhigen. Dem Biologen gelang es, sein Handy aus der Tasche zu holen und – zittrig zwar und teilweise unscharf – das einzigartige Tier zu filmen. Ganz geheuer war dem Luchs die Situation und das aufgeregte Hundegebell dann doch nicht; er überquerte schließlich einen Weg und geriet hinter Bäumen außer Sicht.

Farbabweichung

Der Kanadische Luchs (Lynx canadensis) ist fast ausschließlich in Kanada und Alaska zu Hause. Sein Fell ist normalerweise während der Sommermonate rotbraun und im Winter silbergrau. Die Aufnahmen des schwarzen Luchses weckten bei Jung deshalb einige wissenschaftliche Fragen. Allen voran: War das tatsächlich ein Kanadischer Luchs? Obwohl das Filmmaterial insgesamt nicht optimal ist, konnten mehrere Experten bestätigen, dass es sich bei dem Tier um einen Lynx canadensis handelt.

Im Winter zeigt sich der Kanadische Luchs normalerweise mit graubraunem bis silbergrauem Pelz. Foto: AP/David Zalubowski

"Es gibt nur eine kleine Anzahl von Beobachtungen von abweichenden Fellvarianten bei der Gattung Lynx", meint Jung. "Ob dunklere Fellfarben etwas mit Anpassung zu tun haben, ist unklar. Aber man kann davon ausgehen, dass sich der Verlust der Tarnung bei der Jagd im Winter negativ auswirken wird."

Jagdprobleme

Ein schwarzer Luchs wird es in der Schneelandschaft vermutlich deutlich schwerer haben, sich an seine Beute – etwa den Schneeschuhhasen (Lepus americanus) – anzuschleichen, schreibt Jung im Fachjournal "Mammalia". "Und das dürfte auch der Grund sein, warum schwarze Kanadische Luchse so selten sind", spekuliert Jung. (tberg, 21.10.2022)