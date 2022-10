Erwartungen in den "ORF wie Wir" und Einschätzungen, wie er sie erfüllt, fragte Market für den STANDARD ab. Im Bild nimmt ORF-Generaldirektor Roland Weißmann Maß. Foto: APA / Robert Jäger

Wien – Vom GIS-finanzierten, öffentlich-rechtlichen ORF erwarten die Menschen vor allem objektive, unabhängige Information – doch die Realität bleibe deutlich unter den Erwartungen: Das ergibt eine für die österreichische Bevölkerung ab 16 repräsentative Umfrage des Market-Instituts, durchgeführt Ende September 2022.

Zweifel, ob der ORF die GIS wert ist

In der Umfrage bezweifelte eine Mehrheit, ob das Angebot des ORF das Geld aus den GIS-Gebühren wert ist – ganze 37 Prozent finden das "ganz und gar nicht" und vergaben die Schulnote "Fünf" auf diese Frage; weitere 20 Prozent erteilten dem ORF und seinem GIS-Wert einen Vierer auf der fünfteiligen Schulnotenskala. Diesen ersten Teil der STANDARD-Umfrage zur GIS finden Sie hier.

Wunsch und Wirklichkeit des ORF

Aber was erwarten die Menschen in Österreich vom ORF, der sich ja mit rund 664 Millionen Euro zu etwa zwei Dritteln aus ihren GIS-Programmentgelten finanziert? Und wie erfüllt der ORF diese Erwartungen in der Wahrnehmung seines Publikums?

DER STANDARD und Market fragten Wünsche an den ORF und wahrgenommene Wirklichkeit zu unterschiedlichen Themen und Bereichen beispielhaft ab, von objektiver, unabhängiger Information über Entwicklungen in Österreich bis zu einer TVthek, in der man Programme nachschauen kann – nicht alle Programmgenres und Aktivitäten des ORF sind in der Liste vollständig abgedeckt, andere Items können sich überschneiden.

1. Unabhängige Information über Österreich: Schulnoten-Mittelwert 2,7

Ganze 60 Prozent der Befragten erwarten sich "auf jeden Fall" vom ORF "unabhängige, objektive Information über die wichtigsten Ereignisse und Entwicklungen in Österreich" (Note 1), weitere 19 Prozent bewerten das mit Schulnote 2. Mit dem Noten-Mittelwert 1,63 ist das der wichtigste Wunsch an den ORF.

Wahrgenommen wird der ORF deutlich anders: 19 Prozent bewerten das ORF-Angebot hier mit "Sehr gut", 27 Prozent mit "Gut" und 24 Prozent mit "Befriedigend". Das kann teilweise auch an den jeweils eigenen Vorstellungen der Befragten von Objektivität und Unabhängigkeit liegen.

"Sehr gut" finden den ORF in Sachen Objektivität und Unabhängigkeit 34 Prozent der Wählerinnen und Wähler der Grünen, bei jenen der ÖVP, der SPÖ und der Neos sagen das jeweils 22 Prozent. Von den FPÖ-Sympathisanten geben nur 13 Prozent einen Einser und 36 Prozent ein Nicht genügend. Bei der MfG gibt es nur von zwei Prozent ein Sehr gut.

Grün-Wähler haben auch die höchsten Erwartungen in objektive, unabhängige Berichterstattung des ORF (73 Prozent erwarten sie "auf jeden Fall"), gefolgt von SPÖ (65 Prozent) und Neos (64).

2. Objektive Information über die Welt: Note 2,7

Über die wichtigsten Ereignisse und Entwicklungen international wollen fast ebenso viele Befragte – 58 Prozent – vom ORF "auf jeden Fall" (Note 1) unabhängig und objektiv informiert werden. Weitere 22 Prozent geben hier zweithöchste Priorität.

In der Wahrnehmung von 18 Prozent der Befragten erfüllt der ORF dieses Kriterium sehr gut, für 28 Prozent noch gut auf einer fünfteiligen Schulnotenskala. Auch hier vergeben 36 Prozent der FPÖ-Wählerinnen und -Wähler einen Fünfer.

3. Livesport-Großereignisse wie Formel 1, Fußball, Ski: Note 2,5

Die höchsten Premiumsport-Erwartungen in den ORF haben Sympathisanten der SPÖ: 39 Prozent von ihnen erwarten "auf jeden Fall" Livesport-Großereignisse wie Formel 1, Fußball und Skibewerbe im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Auf Platz zwei Menschen mit Hang zur ÖVP mit 35 Prozent.

Fast ein Drittel (30 Prozent) will solchen – immer teureren – Premiumsport "auf jeden Fall" im ORF, weitere 23 Prozent vergeben hier Priorität zwei von fünf.

Der ORF hat noch die großen Skibewerbe im Portfolio, die Formel 1 muss er sich mit dem privaten Servus TV teilen, ebenso die nächsten Fußballweltmeisterschaften und Europameisterschaften.

19 Prozent der Befragten beurteilen das aktuelle ORF-Angebot in Sachen Live-Premiumsport als sehr gut, weitere 32 Prozent als gut.

Der Noten-Mittelwert des ORF liegt hier mit 2,47 einen Hauch über der Erwartung von 2,54.

4. Neue internationale Filme und Serien: Note 3,1

Dieses Programmgenre würde man 2022 vielleicht eher bei Netflix, Amazon Prime und Disney+ verorten und vielleicht auch noch im Privatfernsehen. Im ORF hat das Bemühen um internationale Blockbuster und Serienkaufware einige Tradition – auch wenn es immer weniger zu funktionieren scheint. Was sagt das Publikum?

Immerhin 31 Prozent erwarten neue internationale Filme und Serien "auf jeden Fall" im gebührenfinanzierten ORF, für weitere 28 Prozent hat das zweithöchste Priorität.

Die großen Wünsche erfüllt der ORF nur für wenige: Sieben Prozent vergeben Note 1 für das einschlägige ORF-Angebot, 17 Prozent Note 2.

Noch am zufriedensten sind hier Sympathisanten von ÖVP und SPÖ, von denen zwölf und elf Prozent mit "Sehr gut" benoten.

Beim jüngeren Publikum zwischen 16 und 30 hat das Film- und Serienangebot des ORF noch mit zwölf Prozent die höchste Zufriedenheit (Note 1), ab 30 sind es nur noch fünf Prozent.

5. Österreichische Filme und Serien: Note 2,7

Österreichische Fiction in größerem Umfang leistet sich – abgesehen von Servus TV – kein Privatsender. Und so erwarten je 32 Prozent diese Produktionen mit Priorität eins und zwei im ORF. Etwas höhere Erwartungen haben hier Menschen über 30 Jahre an den Öffi-Funk.

Die Erwartungen der Befragten decken sich hier fast exakt mit der Wahrnehmung des ORF: 32 Prozent vergeben ein Sehr gut, 31 Prozent ein Gut für das österreichische Film- und Serienangebot im ORF. Nur zwölf Prozent der FPÖ-Wähler sind damit ganz unzufrieden.

6. Shows und Unterhaltung: Note 2,9

Weit weniger Nachfrage zeigt die STANDARD-Studie nach Show und Unterhaltung – ein aber auch sehr weit gefasster Begriff. 14 Prozent geben ihm höchste Priorität im ORF-Angebot, weitere 26 Prozent zweithöchste. Der Wunsch nach Show und Unterhaltung ist beim Publikum unter 30 etwas ausgeprägter als darüber.

Noch weniger Befragte sehen diese Wünsche im ORF erfüllt – sieben Prozent ganz und gar, weitere 25 Prozent vergeben Note 2, 39 einen eher unentschlossenen Dreier.

7. Kulturberichte und Kulturübertragungen: Note 2,6

Dass mehr Menschen sich Kulturberichterstattung und Übertragung von Kulturereignissen wünschen als Shows und Unterhaltung, bestätigt sich in den laufenden Quotenmessungen des ORF-Fernsehens nicht wirklich.

In der STANDARD-Umfrage sehnen sich 23 Prozent sehr (Note 1) danach und 28 Prozent (Note 2) auch noch ziemlich.

Besonders kulturinteressiert (jeweils Note 1) sind die Grünen-Wählerinnen und -Wähler (41 Prozent), jene der ÖVP (29) und der SPÖ (27). Grüne sind auch am zufriedensten, 28 Prozent vergeben Note 1, Wähler von ÖVP und SPÖ je 19 Prozent.

Insgesamt vergeben 13 Prozent der Kulturberichterstattung Bestnoten und 31 Prozent einen Zweier.

8. Kinderprogramm: Note 2,8

Kinderprogramm im ORF ist vor allem dem Publikum ab 30 wesentlicher, das wohl eher schon eigene Kinder hat.

Insgesamt 20 Prozent der Befragten ist dieses Angebot im ORF sehr wichtig, 30 Prozent wichtig.

Sehr zufrieden mit dem Angebot des ORF äußern sich nur neun Prozent (Note 1), 24 Prozent vergeben dafür die Schulnote 2.

9. Talksendungen zu aktuellen Themen: Note 2,8

24 Prozent erwarten im ORF auf jeden Fall "Talksendungen mit Expertinnen und Experten zu aktuellen Themen", für weitere 32 Prozent hat dieses Genre zweithöchste Priorität.

Talk wird in der Markt-Umfrage von jüngerem Publikum zwischen 16 und 29 Jahren etwas stärker nachgefragt als von Menschen über 30. Gleich für 49 Prozent der Grünen-Wähler stehen Expertinnentalks zu aktuellen Themen "auf jeden Fall" im Pflichtenheft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.

Mit dem Talkangebot im ORF sind die Befragten nicht rundum zufrieden – nur elf Prozent finden es sehr gut, 31 Prozent immerhin gut.

Gar nicht zufrieden (Note 5) sind damit 20 Prozent der FPÖ-Wähler und 23 Prozent der MFG-Wähler. Am zufriedensten sind die Grün-Sympathisanten, 28 Prozent von ihnen vergeben ein Sehr gut. Die Bestnote gibt es nur von fünf Prozent der Neos-Wähler für das ORF-Talkangebot.

Menschen unter 30 äußern sich in der Market-Umfrage noch am relativ zufriedensten mit dem Angebot – 16 Prozent sehr, 35 Prozent vergeben Note 2.

Weitere Umfrageergebnisse zu GIS und ORF aus Market-Befragungen folgen. (fid, 21.10.2022)