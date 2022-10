Christine Schulz-Reiss, Regina Kehn (Ill.), "Marie Curie – eine Frau verändert die Welt". € 20,60 / 40 Seiten. Kindermann-Verlag, Berlin 2022. Für alle ab acht Jahren. Foto: Kindermann Verlag

Wer eine Biografie schreibt, erzählt die Lebensgeschichte eines Menschen. Für diese Biografie über die Forscherin Marie Curie (die von 1867 bis 1934 lebte) hat Christine Schulz-Reiss den Text geschrieben, und Regina Kehn hat die Bilder gezeichnet. Diese zeigen besondere Momente aus dem Leben von Madame Curie und berichten auf eine beeindruckende Art, wie es damals war oder wie sie sich vielleicht gerade fühlte. Was sie erlebte, was alles in ihrem Leben der Reihe nach passierte, wer für sie wichtig war und was genau Marie Curie erforschte, erzählt dir der Text, den du dir vielleicht gerne vorlesen lassen möchtest, da er eher umfangreich und klein gedruckt ist. Noch ein paar wichtige Fakten zu Marie Curie: Sie bekam zwei Nobelpreise verliehen, einen für Physik und einen für Chemie, und sie ist die Entdeckerin von zwei Elementen, Polonium und Radium.