Volle Dröhnung: ServusTV On hat eine neue Plattform für Wintersport. Foto: ServusTV

Vor dem Start des Ski-Weltcups in Sölden launcht ServusTV On einen Wintersportkanal. Die Highlight-Rechte an allen heimischen ÖSV-Weltcupbewerben bis inklusive der Saison 2026/27 umfassen die Bereiche Ski Alpin, Ski Nordisch, Skispringen, Snowboard & Freestyle sowie die FIS Alpine Junioren WM 2023.

Expertinnen und Experten wie Michaela Kirchgasser, Hannes Reichelt, Philipp Schörghofer und Fritz Strobl analysieren bei ServusTV On das aktuelle Geschehen, so der Sender in einer Aussendung.

Neben den Highlight-Videos soll es auf dem Wintersportkanal sechs eigenproduzierte Content-Formate zum Thema Ski-Weltcup und Co geben, die ServusTV wie folgt beschreibt: