Wer das Privileg hat, einem Beruf nachzugehen, der die eigenen Interessen widerspiegelt, hat noch einen anderen Vorteil: Vermutlich arbeitet man mit Gleichgesinnten. Anstatt also durch Apps zu swipen oder in Bars Ausschau nach einem Menschen zu halten, mit dem man Leidenschaften (Excel!) teilt, kann man gleich auf der Vorauswahl der HR-Abteilung aufbauen.

Kontra

von David Krutzler

Gut, bei diesem Kontra lesen jetzt auch hochgeschätzte Vorgesetzte und Kollegen mit, die erfolgreich im firmeneigenen Teich gefischt haben. Sie verzeihen also die hier in diesem Meinungselement eigentlich nicht angebrachte Diplomatie. Liebe am Arbeitsplatz, formulieren wir es einmal so, ist jedenfalls weniger verheerend als Beef mit der Chefin.

Aber jetzt genug der Nettigkeiten. Ein Partner oder eine Partnerin in derselben Firma hat den Nachteil, dass die fragile Work-Life-Balance empfindlich gestört wird. Da die Arbeit, dort das Leben, das spielt es dann nicht mehr. Und: Man verliert die Deutungshoheit über Arbeitsg’schichtln. Abends, auf der Couch, wenn man entspannt persönliche Firmeninterna weitererzählen will, sind dem oder der Liebsten die Hintergründe meist bekannt.

Mehr Erklärungsbedarf als notwendig haben zudem dringende "Nachbesprechungen" wichtiger Themen mit Kolleginnen und Kollegen nach Arbeitsschluss. Dass diese auch beim Wirt enden können, ist ein Betriebsgeheimnis. Nur bei einer Trennung von Arbeit und Leben bleiben sie das auch.

(Rondo exklusiv, 5.11.2022)