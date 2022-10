19.40 REPORTAGE

Re: Der Knochenjäger – Ein Hund sucht Vermisste Dietmar Kroepel und sein Hund Flint können menschliche Knochen aufspüren, selbst wenn sie tief unter der Erde liegen. Die beiden sind im Einsatz, wenn die Polizei nach Toten sucht oder Cold Cases wieder bearbeitet werden. Bis 20.15, Arte

20.15 ZAUBERLEHRLING

Harry Potter und die Kammer des Schreckens (Harry Potter and the Chamber of Secrets, USA 2002, Chris Columbus) Tolle Tricks und eine spannende Story: Mithilfe der Technik wird J. K. Rowlings Millionenseller zum immer wieder gern gesehenen aberwitzigen Hexenritt. Bis 23.25, Puls 4

20.15 SCI-FI-THRILLER

Predestination (AUS 2014, Michael und Peter Spierig) Ein zeitreisender Agent (Ethan Hawke) soll im New York des Jahres 1975 einen Anschlag des "Fizzle Bomber" verhindern. Cleverer Sci-Fi-Thriller voll ungeahnter Wendungen. Bis 22.10, Tele 5

20.15 FLUGHORROR

Code 7500 (Ö/D 2019, Patrick Vollrath) Die Zahlenkombination 7500 ist in der internationalen Luftfahrt der Emergency-Code für eine Flugzeugentführung. Nachdem Co-Pilot Tobias Ellis routiniert den Abflug der Maschine vorbereitet hat und der Start wie immer reibungslos verlaufen ist, dringt plötzlich Geschrei aus der Kabine. Eine Gruppe Männer versucht ins Cockpit einzudringen, ie Tür zum Cockpit wird Kampfgebiet. Mit Joseph Gordon-Levitt. Bis 21.40, Arte

20.15 LIEBE

French Kiss (USA 1995, Lawrence Kasdan) Kate hat klare Vorstellungen vom Leben. Doch der dazugehörige Mann verliebt sich in Paris in eine Französin. Da muss sie natürlich hinterher, trotz Flugangst. Nicht kleinlich im Umgang mit US-Klischees, aber hervorragend besetzt mit Meg Ryan, Kevin Kline, Jean Reno. Bis 21.55, ZDF neo

22.25 THRILLER

The Invitation (USA 2015, Karyn Kusama) Alles sehr eigenartig hier. Irgendetwas stimmt nicht auf dieser Dinnerparty, auf der sich alle so übertrieben freundlich verhalten. Da verschwinden Leute spurlos, es wird heimlich Medizin geschluckt, und zum Nachtisch läuft ein sehr unpassendes Video. Unheimlicher Psychothriller mit Logan Marshall-Green und Tammy Blanchard. Bis 0.00, 3sat

Tammy Blanchardin "The Invitation", 22.25, 3sat. Foto: ZDF und BR, Pandastorm Pictures

23.05 DOKUMENTATION

Universum History: Hallstatt und das weiße Gold – Die Salz-Saga Das "weiße Gold" bringt Reichtum und Wohlstand, technische Innovationen, Migration, kulturellen Austausch und frühe Globalisierung. Mit Reenactments und Animationen beleuchtet die Doku das Leben der prähistorischen Menschen in Hallstatt. Bis 23.50, ORF 2

23.35 MAGAZIN

Tracks Daniel Lismore: Begegnung mit einer lebenden Skulptur. / Kunst und Landwirtschaft mit Rur’Art. / Der griechische Rapper Mithridatis. / Taiwans Lieblingsserie Pili und die Kunst der Budaixi-Handschuhpuppen. Bis 0.25, Arte

Foto: ZDF / BR / Pandastorm Pictures

Gar fröhlich geht es auf dieser Dinnerparty nicht zu: Tammy Blanchard

in "The Invitation", 22.25, 3sat.