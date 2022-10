Nicht Liz Truss ist an der Misere der Tories schuld. Die Wurzeln liegen in der Brexit-Kampagne.

Liz Truss war als Premierministerin augenscheinlich keine allzu gute Wahl. Britische Expertinnen und Experten hatten von Anfang an gewarnt, dass ihre neoliberalen Pläne in der aktuellen Wirtschaftslage Gift seien. Dass die undiplomatische Tory-Politikerin diese Warnungen ignorierte, ist nur einer ihrer Fehler. Am Donnerstag zog sie mit ihrem Rücktritt als Parteichefin die erwartbare Konsequenz. Bis eine Nachfolge gefunden ist, will sie Premierministerin bleiben.

Liz Truss aber nun die gesamte Schuld an der Misere auf die Schultern zu laden, wäre eine massive Überschätzung ihrer Person. Der Absturz der Tories begann in dem Moment, in dem ein gewisser Boris Johnson zum Wortführer der Kampagne für den Austritt Großbritanniens aus der EU aufstieg. Dass die Briten sich 2016 mit knapper Mehrheit für "Leave" entschieden, ist bekanntlich auch auf zahlreiche Unwahrheiten zurückzuführen, die während des Brexit-Wahlkampfs unters Volk gebracht wurden (Stichwort: Großbritannien zahlt wöchentlich 350 Millionen Pfund an die EU).

Vor einem Scherbenhaufen

Seit acht Jahren also wird die Mär fortgesponnen, dass bald die glanzvolle Erholung kommen wird, die die Brexiteers versprachen. Truss‘ Wirtschaftspläne waren da nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte.

Nun stehen die Tories vor den Scherben dieser destruktiven Politik und sie sollten endlich erkennen: Zwölf Jahre Tories sind genug. Neuwahlen wären das kleinste Übel für das Land. (Manuela Honsig-Erlenburg, 20.10.2022)