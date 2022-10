In den Spitälern lagen am Donnerstagvormittag 88 weniger Infizierte als am Vortag

Seit Pandemiebeginn gab es in Österreich 5.379.734 bestätigte Ansteckungen. Foto: APA / EVA MANHART

Wien – 9.596 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages) am Donnerstag gemeldet und somit am Mittwoch diagnostiziert. Das liegt unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 10.395 Fällen.

Weitere 18 Todesfälle

In den Spitälern lagen am Donnerstagvormittag 2.380 Infizierte, 88 weniger als am Vortag und ein Minus von 170 zur Vorwoche. 132 Schwerstkranke werden auf Intensivstationen betreut, diese Zahl stieg innerhalb einer Woche um sieben Patienten und Patientinnen. 18 Covid-Tote kamen seit dem Vortag hinzu.



Seit Pandemiebeginn gab es in Österreich 5.379.734 bestätigte Ansteckungen. Eine oder mehrere Infektionen hinter sich haben 5.244.839 Personen, innerhalb der vergangenen 24 Stunden galten 9.517 als wieder vom Virus befreit. Damit gab es am Donnerstag 113.924 aktive Fälle im Land, um 79 aktuell Infizierte mehr als am Tag zuvor. (APA, red, 20.10.2022)