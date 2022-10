Im Rahmen des Pariser Klimaabkommens sollte viel Geld in Klimaschutz und -anpassung fließen. Experte Wolfgang Diernhofer erklärt, wo es bleibt

"Edition Zukunft Klimafragen" wird unterstützt vom Klimaschutzministerium. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim STANDARD.

In weniger als drei Wochen beginnt die 27. Weltklimakonferenz in Ägypten. Es wird auch dieses Mal viel ums Geld gehen. Denn viele Fragen der Klimafinanzierung – etwa wie reiche Staaten ärmere unterstützen sollen – sind nach wie vor offen.

Wolfgang Diernhofer, Consultant bei Kommunalkredit, beschäftigt sich seit Jahren mit diesem Thema und berät regelmäßig die österreichische Delegation bei den Klimakonferenzen. Im Podcast "Edition Zukunft Klimafragen" erklärt er, wie hunderte Milliarden Euro in Klimaschutz umgeleitet werden sollen, was die Streitpunkte bei den Klimaverhandlungen sind und wie man irreversible Klimaschäden eigentlich in Geld ausdrücken kann. (Alicia Prager, Philip Pramer, 21.10.2022)