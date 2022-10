Die Wiener verkündeten am Donnerstag, dass der technische Defekt behoben wurde

Die Vienna Capitals gaben am Donnerstag bekannt, dass der technische Defekt in der Steffl Arena behoben wurde. Damit können die Caps ihre Heimspiele gegen die Graz99ers (01.11.) und Innsbruck (04.11.) austragen: "Immer unter der Voraussetzung, dass es keine überraschenden Ereignisse gibt", heißt es in einer Aussendung.



Am vergangenen Freitag wurde in der Heimstätte der Wiener ein Ammoniak-Austritt durch eine geplatzte Schweißnaht im Kühlsystem festgestellt. Durch die aus Sicherheitsgründen notwendige Abschaltung erlitt eine für die Eisaufbereitung notwendige Sonde einen Defekt.

Auch die Zukunft der Halle wurde bei einem runden Tisch mit Sportstadtrat Peter Hacker (SPÖ) besprochen: "In den kommenden Wochen wird außerdem zwischen allen Beteiligten darüber beraten, in welcher Form die teilweise veraltete Anlage saniert oder ersetzt werden kann, wie ein Zeitplan dafür aussehen kann und wie ein solches Vorhaben umgesetzt werden könnte." (red, 20.10.2022)