Die Pläne sind ambitioniert. Bis zum Jahr 2035 will die EU-Kommission den Verkauf von Neuwagen mit Verbrennermotoren verbieten, EU-Parlament und Regierungen verhandeln noch um Details, haben sich dem Ziel bereits verpflichtet. Aber nicht nur Europa wird aktiv: In Kalifornien gibt es bereits ebenfalls eine Deadline für Verbrenner ab demselben Jahr.

Aber vielleicht dauert es gar nicht so lange: In den vergangenen Monaten haben alle großen Autohersteller neue elektrischer Fahrzeuge für den Verkauf angekündigt oder schon auf den Markt gebracht, die Palette reicht von Porsche bis zu Dacia. Der Ausbau der E-Autos soll den Westen aus der Abhängigkeit erdölexportierender Staaten befreien.

Ausweg oder Irrweg?

Zugleich gibt es noch Defizite: Die Ladeinfrastruktur ist noch nicht genügend ausgebaut, oft ist die Reichweite der E-Autos begrenzt. Strom ist durch den Krieg in der Ukraine deutlich teurer geworden. Und so taucht die Frage auf: Sind E-Autos wirklich die Lösung für Klima- und der Energiekrise?

Darüber wollen wir in einer neuen Ausgabe von "STANDARD-mitreden" diskutieren. Mit dabei beim Videotalk ist der frühere Chef von Tesla Österreich, Daniel Hammerl, der nun als Head of Operations bei Vibe fungiert, einem Unternehmen, das bei Abschluss eines Abos die Nutzung von E-Autos anbietet. Dabei ist auch F. Peter Mitterbauer, Chef von Miba, einem der führenden Autozulieferer Österreichs. Zu Gast ist Lina Mosshammer, Expertin für E-Mobilität beim Verkehrsclub Österreich. Dabei ist auch der Experte für Fahrzeugantriebe an der TU Wien, Bernhard Geringer, sowie Martin Russ, Geschäftsführer von AustriaTech, einer Bundesagentur, die sich mit der künftigen Mobilität beschäftigt.

Diskutieren Sie mit!

Wie immer gilt: Diskutieren und streiten Sie mit. Schreiben Sie uns, wie Sie den E-Auto-Boom erleben, oder stellen Sie Fragen an unsere Runde von Expertinnen und Experten. Die besten Postings wollen wir diskutieren. Zu sehen gibt es die Sendung ab Sonntag Nachmittag. Moderation: András Szigetvari. (red, 20.10.2022)