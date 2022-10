Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) war am Donnerstagabend zu Gast in der "ZIB2". Foto: Imago / Sepa Media / Michael Indra

Am Donnerstag versammelten sich Vertreterinnen und Vertreter roter Jugendorganisationen für eine Fotoaktion vor der ÖVP-Zentrale in der Lichtenfelsgasse. Mitgebracht hatten sie ein Transparent mit der Aufschrift: "ÖVP – Österreichische Verbrecher Partei?" In einer Aussendung wurde betont, dass "dringend" Mehrheiten abseits der ÖVP nötig seien: "Nach über 30 Jahren wird es Zeit, sie endlich auf die Oppositionsbank – und wenn die Vorwürfe stimmen, ins Gefängnis – zu katapultieren! Wir brauchen Neuwahlen zum ehestmöglichen Zeitpunkt."

In der "Zeit im Bild 2" wurden SPÖ-Klubobfrau Pamela Rendi-Wagner am Donnerstagabend gefragt, ob sie diese Forderung unterstütze. "Ja, natürlich", so ihre Antwort. "Das tun wir ja schon seit Langem. Aus folgenden Gründen: Weil diese Bundesregierung einfach nicht mehr das Vertrauen in der Bevölkerung hat, ganz im Gegenteil. Das Vertrauen wird immer kleiner, ist jetzt ungefähr bei 30 Prozent." Die Regierung wirke bei der Bewältigung der vielen aktuellen Krisen überfordert. Der Strompreisdeckel sei viel zu spät gekommen, ein Gaspreisdeckel fehle weiterhin. Die ÖVP befinde sich in einem "ständigen Abwehrkampf", der die Regierungsarbeit lähme.

ORF

Rücktrittsappell an Wolfgang Sobotka

Auf die Frage, ob sie den Verstoß der FPÖ für eine Sondersitzung im Nationalrat zu den Korruptionsvorwürfen unterstütze, sagte Rendi-Wagner: "Wann, wenn nicht jetzt?" Es müsse Aufklärung geben und eine Debatte im Parlament. "Ich erwarte mir dort von der Bundesregierung, vom Bundeskanzler und vom Vizekanzler, etwas zu den Vorwürfen zu sagen."



Rendi-Wagner appellierte darüber hinaus an Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) zurückzutreten. Er tue dem Parlament und dem zweithöchsten Amt keinen guten Dienst und solle Konsequenzen ziehen. Sobotka beschädige das Ansehen des Amts. Vorwürfe, mutmaßlich manipulierte Umfragen seien nach SPÖ-Vorbild gestaltet worden, wies sie zurück. Die SPÖ-Umfragen seien rechtmäßig und regulär finanziert worden, nicht über Umwege über Ministerien. Für tiefergehende Fragen in diese Richtung sei sie nicht die richtige Ansprechperson.

Das Bild eines "Selbstbedienungsladens" und eines "Rosenkriegs" innerhalb der ÖVP sei desaströs und eine "moralische Erosion". Es sei die Verantwortung der ÖVP, diese Probleme zu lösen. Ihre Probleme dürften nicht die Probleme des Landes werden, die Handlungsunfähigkeit der ÖVP nicht die Handlungsunfähigkeit der Regierung. So weit sei es wohl aber schon gekommen, so Rendi-Wagner. (rio, APA, 20.10.2022)