Freundliche Gesichter bei der Tiroler SPÖ. Nur vier von 80 Abstimmenden zeigten der Koalition mit der ÖVP am Donnerstagabend den Daumen nach unten. Foto: APA / EXPA / Johann Groder

Innsbruck – Der Koalitionspakt zwischen der Tiroler ÖVP und SPÖ, der in den vergangenen drei Wochen ausverhandelt worden ist, hat Donnerstagabend die rote Feuerprobe bestanden. Der SPÖ-Landesparteirat stimmte im Innsbrucker ÖGB-Haus mit nur vier Gegenstimmen für den Koalitionsvertrag. Rund 80 Personen waren beteiligt. Am Freitag steht dann die gemeinsame Präsentation des Übereinkommens mit der ÖVP an.

Die Entscheidung wurde nach einer Beratung mitsamt Diskussion am späten Abend gefällt. Auch die roten Landesräte standen zur Wahl. SPÖ-Landesparteivorsitzender Georg Dornauer wird erster Landeshauptmannstellvertreter und übernimmt die Agenden Wohnen, Integration und Sport.

Neben Dornauer wird die Gewaltschutzexpertin Eva Pawlata als Soziallandesrätin auf der Regierungsbank Platz nehmen und der ÖBB-Regionalmanager Rene Zumtobel als Verkehrs- und Umweltlandesrat. Ex-SPÖ-Chefin und Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik wird Landtagsvizepräsidentin, Landtagsabgeordnete Elisabeth Fleischanderl übernimmt den SPÖ-Klubvorsitz. (APA, 20.10.2022)