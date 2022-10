Matchwinner. Foto: IMAGO/Pressinphoto

Der FC Barcelona hat dank Robert Lewandowski vier Tage nach der Niederlage im "Clasico" in der spanischen Fußball-Liga auf die Siegerstraße zurückgefunden. Der 34-jährige Pole leitete den ungefährdeten 3:0-Heimsieg gegen Villarreal am Donnerstag mit zwei Toren (31., 35.) ein. Lewandowski hält nach 14 Pflichtspielen im Barcelona-Dress nun bei 16 Treffern. Ansu Fati sorgte noch vor der Pause für klare Verhältnisse (38.).

Barcelona liegt als erster Verfolger damit weiterhin drei Punkte hinter Tabellenführer Real Madrid, dem man am Sonntag mit 1:3 unterlegen war. David Alaba und Co. hatten am Mittwoch mit einem 3:0-Auswärtssieg bei Elche vorgelegt. (APA, 20.10.2022)