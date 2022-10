Nach Bekanntwerden der toxischen Beziehung zu ihrem Ehemann nimmt sich die 28-Jährige eine Auszeit und kündigt Veränderungen an

Foto: Amouranth via Twitter

Nach schweren Vorwürfen gegen ihren Ehemann hat Twitch-Streamerin Kaitlyn Siragusa alias Amouranth jetzt eine Auszeit angekündigt. Wann sie wieder zu ihrem Business zurückkehrt, hat der Star noch nicht bekanntgegeben, sie sei sich noch "nicht sicher".

Siragusa ist unter dem Namen Amouranth die erfolgreichste Contentproducerin auf Twitch und nicht nur bekannt für freizügige Streaming-Marathons, auch auf den Plattformen Twitter und Instagram folgt ihr ein Millionenpublikum. Das Geschäftsmodell dahinter war bislang klar: Die kostenlosen Auftritte sollen das Interesse für ihren Content auf der Bezahlseite Onlyfans erhöhen, wo die 28-Jährige mit nicht jugendfreien Inhalten vertreten ist.

Am 16. Oktober teilte Siragusa ihren Zuschauern im Stream mit, dass sie in einer toxischen Beziehung zu ihrem Ehemann stehe. Sie beschuldigte ihn, ihre Ehe zu leugnen, sie zum Streamen gezwungen zu haben – er soll ihr sogar gedroht zu haben, ihre Hunde zu töten. Sie zeigte den Zuschauern auch Textnachrichten, in denen sie wüst beschimpft wurde, und die Rede war davon, dass ihr Mann ihre Social-Media-Konten löschen und ihr den Zugriff auf ihre Bankkonten sperren würde.

Das Original des Streams ist nicht mehr verfügbar, der User @HUN2R hat die wesentlichen Vorwürfe in einem Twitter-Thread zusammengefasst.

Amouranth "wieder frei"

Nach Bekanntwerden der Vorwürfe hörte man länger nichts von Amouranth, Streamer-Kolleginnen alarmierten sogar die Polizei und wandten sich mit einem Hilferuf an die Öffentlichkeit, weil sie sie nicht erreichen konnten. Die Sorge schien unbegründet: Am 18. Oktober ging Siragusa wieder an die Öffentlichkeit und gab sich sichtlich erleichtert, "wieder frei" zu sein.

Die 28-Jährige gab an, dass ihr Mann nicht mehr bei ihr zu Hause sei und sich Hilfe gesucht habe. Er sei sich seines Fehlverhaltens erst durch ihren Stream bewusst geworden. Sie selbst habe wieder Zugriff auf ihre Finanzen und Accounts und hole sich auch rechtlichen und seelischen Beistand. Sie bedankte sich zudem bei allen, die ihr bereits Hilfe angeboten und sich um sie gesorgt hätten.

Auszeit und Veränderungen

Auf Twitter hat sie nun offiziell bekanntgegeben, dass sie nach den turbulenten Ereignissen der letzten Tage eine Pause einlegen werde. Wann sie wieder ihr Streaming-Business fortsetzen wird, hat sie noch nicht bekanntgegeben, sie sei sich "nicht sicher". Sie brauche erst einmal Zeit, um alles zu verarbeiten.

Siragusa hat allerdings schon angedeutet, dass sich ihr Auftreten nach dem Comeback ändern werde: Sie freue sich darauf, wieder mehr Kleidung in den Streams zu tragen und möchte mehr Content mit ihren Tieren produzieren. Auch wenn sie sich nicht mehr so freizügig geben werde, hoffe sie dennoch weiterhin auf ein großes Publikum. (bbr, 21.10.2022)