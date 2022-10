Die warme Jahreszeit neigt sich immer mehr dem Ende zu. Regen, Wind, Schnee und Eis werden uns die kommenden Wochen und Monate begleiten. Für viele Radfahrerinnen und Radfahrer bedeutet das, den Drahtesel einzuwintern und auf andere Verkehrsmittel umzusteigen. Aber nicht alle Radlerinnen und Radler lassen sich von den kalten Temperaturen abschrecken. Auch wenn die Statistik deutlich zeigt, dass in der warmen Jahreszeit weit mehr Menschen das Fahrrad als Verkehrsmittel nutzen, so ist auch abzulesen, dass doch so einige im Winter mit dem Rad ihre Wege von A nach B zurücklegen.

Manchmal macht es wirklich keine Freude, mit dem Rad unterwegs zu sein. Foto: APA/Robert Michael

Insgesamt wurden im Jahr 2021 in Wien an den elf automatischen Radverkehrszählstellen 9,3 Millionen Radfahrende gezählt. Der Juni verzeichnete mit knapp 1,4 Millionen Radfahrenden den Rekord, während Jänner und Dezember mit rund 330.000 und 350.000 Radlerinnen und Radlern zu den Monaten zählen, wo am wenigsten unterwegs waren.

Wer auch in den kalten Monaten mit dem Rad unterwegs ist, weiß gute Kleidung, die vor Wind, Regen und Schnee schützt, zu schätzen, und auch Fahrräder werden vielfach wintertauglich gemacht. Winterreifen und Spikes sind mittlerweile nicht nur für Autos erhältlich, sondern sollen auch bei Schnee und Eis das Rad unter Kontrolle halten können. Aber lästig ist es dennoch manchmal, wenn man in den vielen Schichten, die eigentlich nur warm halten sollen, auch noch zu schwitzen anfängt, der Wind ganz schlimm von vorne bläst und auch noch die von Schnee nicht geräumten Fahrradwege so gut wie unbefahrbar sind. Dann lässt man sein Fahrrad vielleicht doch eingewintert im Keller stehen. Oder wie ist das bei Ihnen?

Fahren Sie das ganze Jahr über mit dem Rad?

Welche Tricks haben Sie für die grausliche Jahreszeit, damit Sie warm und trocken bleiben? Haben Sie eine spezielle Winterausrüstung für Ihr Rad? Oder verzichten Sie aufs Fahrradfahren im Winter und gehören zu den Menschen, die nur bei schönem Wetter radeln? (Judith Wohlgemuth, 24.10.2021)