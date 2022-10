Eine Preiserhöhung der Abos von Youtube Premium dürfte auch in Österreich und Deutschland nur eine Frage der Zeit sein. Foto: Reuters/Ruvic

Google dreht an der Preisschraube: Abonnenten von Youtube Premium sind in mehreren Ländern darüber informiert worden, dass die Abopreise in Kürze erhöht werden. In den meisten Fällen ist der Familientarif betroffen, vereinzelt wird auch der Preis für das Einzelabo erhöht. Österreich und Deutschland sind vorerst nicht betroffen.

Wie Youtube-Sprecherin Marni Greenberg gegenüber "The Verge" bestätigt, sind derzeit die USA, Kanada, Großbritannien, Japan, Indonesien, Brasilien, die Türkei und Argentinien von den Preiserhöhungen betroffen.

Neukundinnen und Neukunden beginnen das Abo bereits mit den erhöhten Preisen, Bestandskunden betrifft die Änderung ab 21. November. In den USA werden anstelle der bisherigen 17,99 jetzt 22,99 Dollar pro Monat fällig, in Großbritannien steigt der Preis von 17,99 auf 19,99 Pfund – eine Erhöhung um elf bis knapp 28 Prozent.

Noch drastischer fällt in manchen Ländern die Erhöhung der Einzelabos aus. In der Türkei erhöht sich das Abo von 16,99 auf 29,99 Lira, das entspricht einem Anstieg um 77 Prozent. "Rekordhalter" ist aber sowohl beim Einzel- als auch beim Familientarif Argentinien, dort zeichnet sich ein Preisanstieg um 227 bzw. 290 Prozent ab.

Österreich und Deutschland noch nicht betroffen

Google informiert seine Nutzer über Preiserhöhungen in der Regel via E-Mail 30 Tage im Voraus. Der Youtube-Premium-Familientarif kostet in Österreich und Deutschland unverändert 17,99 Euro pro Monat. Auch die Preise für das Einzel- und das Studentenabo sind noch nicht von einer Erhöhung betroffen, sie kosten derzeit 11,99 bzw. 6,99 Euro pro Monat. Es ist aber davon auszugehen, dass eine Erhöhung auch hierzulande nur noch eine Frage der Zeit sein dürfte. (bbr, 21.10.2022)