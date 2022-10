Nur sechs Wochen hat es gedauert, und Großbritannien steht erneut ohne Premier da. Wie Liz Truss so schnell scheitern konnte und wer ihr an der Regierungsspitze nachfolgen wird

Die britische Premierministerin Liz Truss ist nach nur sechs Wochen im Amt zurückgetreten.

Wir sprechen heute mit STANDARD-Korrespondent Sebastian Borger in Großbritannien darüber, wie Truss nach so kurzer Zeit schon scheitern konnte. Wir fragen nach, wer Liz Truss an der Regierungsspitze nun nachfolgen könnte – und ob Ex-Premier Boris Johnson womöglich ein Comeback gelingt. Und wir stellen die Frage, ob das ständige Chaos in der britischen Regierung womöglich bald zu Neuwahlen führt. (red, 21.10.2022)