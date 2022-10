Die Konzernzentrale der "Krone"-Gesellschafterin Funke-Gruppe in Essen. Foto: APA/dpa/Marcel Kusch

Bonn/Wien – Zwei deutsche Verlagsriesen suchen Gemeinsamkeiten: Die Funke Mediengruppe, in Österreich beteiligt an "Krone" und "Kurier", will Werbung künftig mit dem Burda-Konzern (von "Focus" und "Bunte" bis "Bussi Bär") vermarkten.

Beim deutschen Bundeskartellamt liegt ein Antrag auf Genehmigung: Funke will sich an Burdas BCN Brand Community Network GmbH beteiligen, beantragt ist der "Erwerb der Mit-Kontrolle" an der Burda-Gesellschaft.

Bei der österreichischen Bundeswettbewerbsbehörde, die wegen der "Krone"-"Kurier"-Beteiligung auch mit dem Deal befasst werden müsste, fand sich online Freitagmittag noch keine Information darüber.

Beim deutschen Kartellamt ist die Information über den Einstieg mit 20. Oktober datiert. (red, 21.10.2022)