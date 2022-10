In rund einem Monat versinkt die ganze Welt wieder im Fußballfieber – oder zumindest der sportbegeisterte Teil. Die Fußballweltmeisterschaft steht vor der Tür, und im Gastgeberland Katar laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.

Aber ist der kleine Wüstenstaat überhaupt gerüstet für einen solchen Event? Warum die Weltmeisterschaft in Katar von Beginn an in der Kritik steht, was Menschenrechte und Umweltschutz damit zu tun haben und wie es in Katar einen Monat vor Anpfiff aussieht, darüber sprechen wir mit STANDARD-Sportredakteur Martin Schauhuber. (red, 22.10.2022)