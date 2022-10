Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

83 Rennen stehen in der Ski-Weltcup-Saison 2022/23 auf dem Programm. Der ORF begleitet diese in gewohnter Manier mit mehr als 250 Stunden Live-Berichterstattung – auch während der Fußball-WM in Katar.

Beim Team setzt das öffentlich-rechtliche Medienhaus auf Kontinuität: Oliver Polzer und Thomas König kommentieren die Herrenrennen, Peter Brunner und Ernst Hausleitner die Rennen der Frauen. Für Ko-Kommentare sorgen etwa Thomas Sykora, Hans Knauß, Alexandra Meissnitzer, Niki Hosp sowie Armin Assinger. Auf sport.ORF.at sind Live-Streams der Rennen, Hintergrundberichte, Interviews und Tabellen abrufbar. Los geht es am kommenden Wochenende (22. und 23. Oktober) am Gletscher in Sölden.

Highlights auf Servus TV

Servus TV sicherte sich ein Rechtepaket, das u.a. die Ausstrahlung von Highlights vorsieht. Zu sehen sind diese auf einem neu gelaunchten Wintersportkanal auf ServusTV On. Auch stehen dort Porträts der ÖSV-Fahrer, Analysen von Hannes Reichelt, Michaela Kirchgasser oder Fritz Strobl und Tipps und Tricks von Marcel Hirscher bereit.

Auch lädt der Privatsender zur Servus-Hüttengaudi, wo ÖSV-Athletinnen und Athleten auf einer Skihütte ihr Können und Geschick unter Beweis stellen. (APA, 21.10.2022)