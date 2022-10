Seit 2019 sind "Woman" und "Gusto" in eigenen Gesellschaften unter der VGN Holding organisiert

Euke Frank, CEO Michael Pirsch und Neslihan Bilgin-Kara führen die "Unternehmensgruppe" "World of Women" der VGN. Foto: VGN / Woman / Oliver Topf / Matt Observe / Cemera Photography / Montage

Wien – Die Magazingruppe VGN legt ihre Medienmarken und Magazintitel "Woman", "Gusto" und "Lust aufs Leben" in einer "World of Women" zusammen, teilte das Medienhaus am Freitag mit. Die Führung der neuen "Unternehmensgruppe der VGN Medien Holding" übernehmen demnach Euke Frank, Neslihan Bilgin-Kara und CEO Michael Pirsch.

Erst zum Jahreswechsel 2018/19 hat die VGN Holding im Besitz von Verleger Horst Pirker und, mit 25 Prozent, der Familie Fellner ("Österreich", "Oe24") ihre beiden Magazintitel "Woman" und "Gusto" in jeweils eigene Gesellschaften ausgegliedert.



Die VGN berichtet vom wirtschaftlichem Erfolg der letzten Jahre, nun stelle man "die nächste strategische Weiche: Die inhaltliche, organisatorische, personelle und wirtschaftliche Verantwortung geht damit in die neu geschaffenen Unternehmensgruppen über, um die eingeschlagene Strategie noch markenzentrierter umsetzen zu können."

Damit entstehe eine "neue Markenwelt" um das "Flaggschiff" Woman, "flankiert von der Expertise der renommierten Marken 'Gusto' und 'Lust aufs Leben'. Man arbeite "neben den bestehenden Printtiteln an einer Vielzahl neuer Touchpoints für konkrete Communities". (red, 21.10.2022)