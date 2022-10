Die Etat-Mediennews vor dem Wochenende:

Großer Wunsch an ORF: Objektivität und Unabhängigkeit Die STANDARD-Umfrage zu ORF-Angeboten und -Programmgenres zeigt: Nicht alleine in der Information sehen die Befragten ihre Erwartungen an den Öffentlich-rechtlichen nicht so ganz erfüllt.

Frisierte Umfragen sind "natürlich nicht" okay Das räumt Rendi-Wagner in der "ZiB 2" ein und sagt über SPÖ-Umfragen, die Thomas Schmid im Sinne von Sebastian Kurz als Vorbild dienten: "Soviel ich weiß, waren sie rechtens finanziert." Hier geht's zum TV-Tagebuch.

Dichand, Thurnher, Rohrer, Nowak und viele andere Medienschaffende unterstützen die Petition zur Rettung der "Wiener Zeitung".

Welt der Frauen VGN kombiniert "Woman", "Gusto" und "Lust aufs Leben" zu einer "Unternehmensgruppe" namens "World of Women".

"Vatican Girl" Netflix mit Doku-Serie über die verschwundene Emanuela Orlandi.

"Himmel & Erde" Die Gefühlslage ukrainischer Filmleute in einer Dramaserie auf ZDF Neo.

Switchlist Code 7500, Predestination, French Kiss, The Invitation: TV-Tipps für Freitag

Song Contest 2023 In Liverpool sind nur 37 Länder dabei.

Ski-Weltcup 83 Rennen, ORF sendet 250 Stunden live.

ÖSV schloss Rechtevertrag mit US-Sender NBC ab.

"Krone"-Gesellschafter Funke und Burda-Konzern wollen Werbevermarktung zusammenlegen.

Russisches Gericht ordnet Festnahme von Journalistin Owsjannikowa an – nach deren Flucht.

Schönes Wochenende!